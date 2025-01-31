DHA

TÜBİTAK tarafından yerli imkanlarla hayata geçirilen bu ileri teknoloji sistemi, Jandarma ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. BALİSTİKA, mermi kovanlarının üç boyutlu görüntülerini kaydederek geniş bir veri havuzu oluşturuyor ve suçlarla ilişkilendirilen ateşli silahları yıllar sonra dahi tespit edebiliyor.

"GÖREVİMİZ, GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAMAK"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı 10 laboratuvardan biri olan Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı, biyolojik ve kimyasal analizler yaparak suç olaylarının aydınlatılmasına büyük katkı sağlıyor. Yedi ili ve 86 ilçeyi kapsayan geniş bir sorumluluk sahasına sahip olan laboratuvarda, adliye, jandarma ve emniyet teşkilatından gelen deliller titizlikle inceleniyor. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Görevimiz, adli süreçlerde bilimsel yöntemler kullanarak gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamaktır" ifadelerini kullanıyor.

BALİSTİK TANKINDA MUKAYESE VE DENEME ATIŞLARI

Laboratuvar bünyesinde faaliyet gösteren beş şube müdürlüğünden biri olan Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü, ateşli silahlarla işlenen suçların çözülmesinde kritik bir görev üstleniyor. Suç unsuru olarak incelemeye alınan silahlar, önce balistik su atış tankında deneme ve mukayese atışlarına tabi tutuluyor. Bu süreçte elde edilen mermi çekirdekleri ve kovanlar, olay yerinde bulunan delillerle karşılaştırılarak, silahın bir suçla bağlantısı olup olmadığı belirleniyor.

MERMİ KOVANLARI, DİJİTAL ARŞİVDE SAKLANIYOR

Mukayese atışlarından elde edilen kovan ve mermi çekirdekleri, Ateşli Silah, Mühimmat, Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Büro Amirliği’nde detaylı bir analize tabi tutuluyor. Mikroskop altında yapılan bu incelemelerin ardından, veriler BALİSTİKA sistemine kaydediliyor. Balistik Uzmanı Serdar Hancı, BALİSTİKA’nın Türkiye genelinde suça karışmış ancak henüz silahı tespit edilememiş mermilerin üç boyutlu görüntülerinin saklandığı bir dijital kovan arşivi olduğunu belirtiyor. Sistem, olay yerinde elde edilen kovanların ve incelemeye gönderilen silahlarla yapılan mukayese atışlarından elde edilen kovanların birebir karşılaştırılmasını sağlayarak, suçların aydınlatılmasına büyük katkı sunuyor.

11 YIL SONRA AYDINLATILAN 7 FARKLI SUÇ OLAYI

BALİSTİKA sayesinde yıllar önce işlenen suçlar dahi çözüme kavuşabiliyor. Veritabanında yapılan eşleştirmelerle, suça karışan ateşli silahların geçmişteki suçlarla bağlantıları tespit edilebiliyor. Serdar Hancı, sistemin etkinliğini gösteren bir örnek paylaşarak, "2005 yılından itibaren farklı zaman ve yerlerde işlenen, cinayet, yaralama, kurşunlama ve kamu güvenliğini tehlikeye atma gibi 7 farklı olayda kullanılan silah, 2016 yılında bir asayiş uygulaması sırasında ele geçirildi. Laboratuvarımızda yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda, bu 7 suç olayının 11 yıl sonra aydınlatılması sağlandı" dedi.

Son bir yıl içinde BALİSTİKA’nın katkısıyla 145 olay birbirleriyle ilişkilendirilirken, 357 faili meçhul olayda kullanılan silahlar tespit edildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin adli soruşturmalarda teknolojik yetkinliğini artırırken, güvenlik güçlerine suçla mücadelede büyük avantaj sağlıyor.