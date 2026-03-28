Türkiye 5G'ye geçiyor: İşte cevabı en çok merak edilen 10 soru

Türkiye'nin teknolojik altyapısını tamamen yenileyecek beşinci nesil mobil haberleşme dönemi için geri sayım sona eriyor. Dijital dünyada çağ atlatacak bu devasa adım için son hazırlıklar tamamlandı.

Ülkemizin 5G teknolojisine geçişi, 31 Mart tarihinde düzenlenecek özel bir törenle resmen duyurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek bu etkinlik, yeni dönemin başlangıcını simgeliyor.

1 NİSAN'DA 5G DEVREYE ALINACAK

Yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde 5G ağını kademeli olarak devreye alacak.

Başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı başlayacak bu hizmetin, iki yıl içinde ülkenin her bir noktasına ulaşması hedefleniyor.

Yeni nesil mobil iletişim, yüksek hız ve düşük gecikmeyle birçok alanda dönüşüm sağlayacak.

Sistemin, sanayiden sağlığa birçok alanda önemli yenilikler getirmesi bekleniyor. Bu teknoloji, internet hızını artırırken gecikmeyi minimuma indirecek.

5G hakkında en çok merak edilen 10 sorunun yanıtına yakından bakıyoruz.

1- 5G TEKNOLOJİSİ TAM OLARAK NEDİR

Beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak adlandırılan 5G, dijital dünyada yepyeni bir standart belirliyor.

Bu yenilikçi altyapı, eski nesillere kıyasla akıl almaz hızlar ve çok daha fazla cihazın aynı anda ağa bağlanabilme imkanını sunuyor.

2- TÜRKİYE'DE 5G SÜRECİ NASIL OLACAK

Hizmet sağlayıcı şirketler, yeni yetkilendirme anlaşmaları doğrultusunda 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G ağını ülke genelinde devreye alıyor.

Bu şirketlerin kullanıcılara hizmet sunma yetkisi, 31 Aralık 2042 tarihine kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek.

3- 5G'Yİ KİMLER KULLANABİLECEK

5G, ilk aşamada 81 il merkezinde eş zamanlı bir şekilde vatandaşların kullanımına açılıyor.

Yetkililer, sadece iki yıl içerisinde bu devasa ağın ülkenin en ücra köşelerine dahi ulaşmasını hedefliyor.

4- 5G'NİN 4,5G'DEN FARKI NE

Eski sistemde saniyede megabit seviyelerinde olan internet hızları, yeni teknolojiyle birlikte anında gigabit noktalarına fırlıyor.

Hızın en az 10 kat artmasının yanı sıra veri iletimindeki gecikme süreleri milisaniyeler seviyesine inerek neredeyse sıfırlanıyor.

5- YENİ TEKNOLOJİ HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK

Bu devasa teknolojik sıçrama, sağlık, sanayi, eğitim, tarım ve ulaşım gibi hayatın her alanında karşımıza çıkacak.

Devasa boyutlardaki dosyalar saniyeler içinde inerken, aynı anda binlerce cihaz ağa sorunsuz bir şekilde bağlanabiliyor.

Akıllı şehir uygulamaları ve nesnelerin interneti sistemleri bu güçlü altyapı sayesinde çok daha kusursuz çalışıyor.

Trafik yönetimi ve sürücüsüz araç teknolojileri de veri gecikmesinin azalmasıyla çok daha güvenli hale geliyor.

Uzman doktorlar kilometrelerce uzaktaki hastaları anlık verilerle takip edip uzaktan ameliyatlar gerçekleştirebiliyor.

Endüstri 4.0 standartlarına geçen fabrikalarda ise robotlar ve makineler kesintisiz veri akışıyla yüksek verimde üretim yapıyor.

Eğlence sektöründe devrim yaratan bu hız sayesinde video izleme ve canlı yayın deneyimleri kusursuzlaşıyor.

Ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları eski nesil ağlara göre çok daha akıcı bir şekilde çalışıyor.

6- 5G'Yİ KULLANABİLMEK İÇİN NELER GEREKLİ

Bu eşsiz hız deneyimini yaşamak isteyen kullanıcıların, mutlaka 5G teknolojisine uyumlu akıllı cihazlara sahip olması gerekiyor.

Türkiye'de şu an aktif olarak kullanılan 95 milyon cep telefonunun yaklaşık 32 milyonu bu yeni sistemi destekliyor.

Sadece bir yıl önce 15 milyon civarında olan uyumlu cihaz sayısında büyük bir sıçrama göze çarpıyor.

Yeni nesil ağların tam anlamıyla devreye girmesiyle birlikte bu akıllı telefon sayısının çok daha hızlı artması bekleniyor.

7- TÜRKİYE'DE HANGİ OPERATÖRLER 5G HİZMETİ VERECEK

Vatandaşları bu yeni nesil teknolojiyle buluşturma görevi, ihale sürecini başarıyla tamamlayan dev operatör şirketlerine düşüyor.

Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, kullanıcılarına eşsiz bir 5G deneyimi sunmak için tüm altyapılarını hazırladı.

8- 5G ALTYAPISI NASIL HAZIRLANDI

Yeni haberleşme ağının yerli ve milli imkanlarla kurulması amacıyla 5 Ocak 2023 tarihinde kapsamlı bir AR-GE destek çağrısı yapıldı.

Başvurusu onaylanan 14 yerli firmayla 1 Ekim 2023'te sözleşmeler imzalanarak dev projenin temelleri atıldı.

Türkiye genelindeki zorlu 5G ihale süreci ise 2025 yılı içerisinde tamamen sonuçlanarak resmiyet kazandı.

Bu süreçte devasa fiber altyapı ve baz istasyonu yatırımları aralıksız bir şekilde yürütülerek sistem hazır hale getirildi.

9- 5G'YE GEÇİŞTE YERLİLİK ORANI NASIL OLACAK

Altyapı çalışmaları boyunca yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi en büyük önceliklerden biri oldu.

Sistemin ilk etabında yüzde 60 oranında yerli ürün ve yüzde 30 oranında milli haberleşme ürünü kullanma şartı koşuluyor.

Sistemin tüm ülkede tam kapasiteyle kullanıma açılmasının ardından bu yerlilik oranları sabit kalmıyor.

Yetkililer, ilerleyen dönemlerde yerli ve milli teknoloji katkısını kademeli olarak daha da artırmayı planlıyor.

10- 5G TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK

Bu büyük dijital devrim, Türkiye'nin dijital dönüşümünü muazzam bir hızla ileriye taşıyor.

Ülkemizin üretim kapasitesi, hizmet kalitesi ve küresel çaptaki rekabet gücü yepyeni bir seviyeye ulaşıyor.

Sanayi ve sağlık gibi kritik sektörlerde yaşanan büyük gelişmelere ek olarak günlük hayatta da benzersiz kolaylıklar ortaya çıkıyor.

Vatandaşlar, yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde daha önce hayal bile edilemeyen muazzam dijital imkanlara kavuşuyor.