Android 17 beta güncellemeleri ilk alacak telefonlar belli oldu

Google, akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği Android 17 işletim sisteminin beta test sürecini hızla genişletiyor.

İlk olarak Pixel cihazlarında kullanıma sunulan bu yeni sürüm, artık Motorola, OnePlus ve Oppo gibi diğer popüler markaların modellerini de kapsıyor.

ANDROİD 17 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN CİHAZLAR

Yeni işletim sisteminin test programına Google'ın Pixel 6 serisinden başlayarak en yeni Pixel 10 serisine kadar olan tüm cihazları dahil edildi.

Ayrıca pazardaki güçlü amiral gemilerinden OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro ve Realme GT 8 Pro modelleri de bu özel sürüme erişim hakkı kazandı.

MOTOROLA MODELLERİ DE LİSTEDE YERİNİ ALDI

Üçüncü parti üreticiler arasında geniş bir cihaz yelpazesi sunan Motorola, Edge 70 ve Edge 60 serilerinin yanı sıra Moto G86 ile G57 modellerini de programa ekledi.

Cihazları bu listede bulunan kullanıcılar, kararlı sürümden aylar önce beta programına kayıt olarak yeni özellikleri ilk deneyenler arasına girebilecek.

ÜÇÜNCÜ BETA SÜRÜMÜ YAKINDA GELİYOR

Şirket bugüne kadar 13 Şubat'ta ilk, 26 Şubat'ta ise ikinci beta sürümünü yayınlarken, üçüncü test sürümünün de çok yakında dağıtıma çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki haftalarda test programının daha fazla cihaza açılacağı ve listede olmayan diğer uyumlu telefonların da zamanı geldiğinde kararlı sürümü alacağı belirtiliyor.

BETA GÜNCELLEMESİ ALACAK TÜM TELEFONLAR

Google

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Motorola

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 2025

Motorola Moto G86

Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G57

Motorola Moto G57 Power

OnePlus

OnePlus 15

Oppo

Oppo Find X9 Pro

Realme

Realme GT 8 Pro

Cihazınız listede yer alıyorsa, Android 17 beta güncellemesini almak ve kararlı sürümden aylar önce gelecek özelliklere ve değişikliklere erişmek için beta programına kaydolabilirsiniz.