Android 17 beta güncellemeleri ilk alacak telefonlar belli oldu

Google'ın yeni işletim sistemi Android 17'nin beta sürümünü deneyimleyebilecek akıllı telefon modelleri resmi olarak açıklandı.
Google, akıllı telefon kullanıcılarının merakla beklediği Android 17 işletim sisteminin beta test sürecini hızla genişletiyor.
İlk olarak Pixel cihazlarında kullanıma sunulan bu yeni sürüm, artık Motorola, OnePlus ve Oppo gibi diğer popüler markaların modellerini de kapsıyor.
ANDROİD 17 BETA GÜNCELLEMESİ ALAN CİHAZLAR
Yeni işletim sisteminin test programına Google'ın Pixel 6 serisinden başlayarak en yeni Pixel 10 serisine kadar olan tüm cihazları dahil edildi.
Ayrıca pazardaki güçlü amiral gemilerinden OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro ve Realme GT 8 Pro modelleri de bu özel sürüme erişim hakkı kazandı.
MOTOROLA MODELLERİ DE LİSTEDE YERİNİ ALDI
Üçüncü parti üreticiler arasında geniş bir cihaz yelpazesi sunan Motorola, Edge 70 ve Edge 60 serilerinin yanı sıra Moto G86 ile G57 modellerini de programa ekledi.
Cihazları bu listede bulunan kullanıcılar, kararlı sürümden aylar önce beta programına kayıt olarak yeni özellikleri ilk deneyenler arasına girebilecek.
ÜÇÜNCÜ BETA SÜRÜMÜ YAKINDA GELİYOR
Şirket bugüne kadar 13 Şubat'ta ilk, 26 Şubat'ta ise ikinci beta sürümünü yayınlarken, üçüncü test sürümünün de çok yakında dağıtıma çıkması bekleniyor.
Önümüzdeki haftalarda test programının daha fazla cihaza açılacağı ve listede olmayan diğer uyumlu telefonların da zamanı geldiğinde kararlı sürümü alacağı belirtiliyor.
BETA GÜNCELLEMESİ ALACAK TÜM TELEFONLAR
Pixel 10
Pixel 10 Pro
Pixel 10 Pro XL
Pixel 10 Pro Fold
Pixel 10a
Pixel 9
Pixel 9 Pro
Pixel 9 Pro XL
Pixel 9 Pro Fold
Pixel 9a
Pixel 8
Pixel 8 Pro
Pixel 8a
Pixel Tablet
Pixel Fold
Pixel 7
Pixel 7 Pro
Pixel 7a
Pixel 6
Pixel 6 Pro
Pixel 6a
Motorola
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion+
Motorola Edge 60
Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 2025
Motorola Moto G86
Motorola Moto G86 Power
Motorola Moto G57
Motorola Moto G57 Power
OnePlus
OnePlus 15
Oppo
Oppo Find X9 Pro
Realme
Realme GT 8 Pro
Cihazınız listede yer alıyorsa, Android 17 beta güncellemesini almak ve kararlı sürümden aylar önce gelecek özelliklere ve değişikliklere erişmek için beta programına kaydolabilirsiniz.