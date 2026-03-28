Uyuşturucu testi veren Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmaları sürüyor.

Ünlülere yönelik yapılan soruşturma kapsamında son operasyon, geçtiğimiz gece düzenlendi.

16 kişiye yönelik verilen gözaltı kararlarında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel, dün Türkiye'ye döndü.

YURT DIŞINDAN DÖNDÜ, GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelişmeleri medyadan öğrendiğini belirten oyuncu, Türkiye’ye döndü.

Havalimanında gözaltına alınan Erçel, işlemler için İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Erçel'in burada ifade işlemleri tamamlandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Dün test ve ifade veren Hande Erçel'in, uyuşturucu madde daha önce hiç kullanmadığı ve sağlıklı yaşama da önem verdiğini söylediği öğrenildi.

İfadesinde örnek bir insan olmaya çalıştığı ve ülkesini yurt dışında da temsil ettiğini söyleyen Erçel, şöyle dedi;

"GECE HAYATIM YOKTUR"

"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimime devam ediyorum. Bunun haricinde oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur.

"PARTİLERDEN HABERİM OLMADI, DAVET ALMADIM"

Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiç bir şekilde davet dahi almadım.

"HAKAN SABANCI'YI UYUŞTURUCU KULLANIRKEN GÖRMEDİM"

Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim.

"BÖYLE BİR DOSYADA ADIMIN GEÇMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Ben yaklaşık 13 yıldır ekranlar önündeyim, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olmam nedeniyle yaşantıma hep dikkat ettim ve herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum.

Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."