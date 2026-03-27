Samsung Tarayıcı, yapay zeka özellikleriyle bilgisayarlara geldi

Samsung Electronics, mobil ve bilgisayar arasındaki sınırları kaldıran Samsung Tarayıcı yazılımını kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni uygulama, kişilerin akıllı telefonlarındaki tarama geçmişini ve sekmelerini kesintisiz bir şekilde bilgisayarlarına aktarmalarına imkan tanıyor.

CİHAZLAR ARASI GEÇİŞ

Kullanıcılar bu yeni tarayıcı sayesinde mobil cihazlar ve bilgisayar arasında geçiş yaparken sekme kaybetmeden kaldıkları web sayfasından gezinmeye devam edebilecek.

Ayrıca sisteme eklenen Samsung Pass entegrasyonu ile kişisel bilgiler güvenle saklanarak web sitelerine otomatik giriş yapılabilecek.

PERPLEXITY DESTEKLİ YAPAY ZEKA ASİSTANI

Güney Koreli şirket, Perplexity ile stratejik bir ortaklık kurarak tarayıcısına doğrudan entegre çalışan akıllı bir yapay zeka asistanı ekledi.

Bu asistan, kullanıcıların okuduğu sayfanın bağlamını ve doğal dili anlayarak özel seyahat planları oluşturmak gibi karmaşık görevleri saniyeler içinde yerine getirebiliyor.

AKILLI ARAMA VE ÇOKLU SEKME ÖZETLEME

Gelişmiş algılama özellikleri sunan yeni nesil tarayıcı, internetteki videoların içeriğini analiz ederek aranan belirli bir sahneyi bularak oynatmayı o noktadan başlatabiliyor.

Bununla birlikte kullanıcılar, araştırma yaparken birden fazla sekmedeki bilgileri tek bir ekranda hızlıca özetleyip karşılaştırma imkanına kavuşuyor.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows için Samsung Tarayıcı, Windows 11 ve 1809 sürümü üzeri Windows 10 işletim sistemine sahip tüm bilgisayarlarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek.

Uygulamanın dikkat çeken bu gelişmiş yapay zeka özellikleri ilk etapta sadece Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılara sunuluyor.