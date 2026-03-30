Türkiye 5G'ye geçiyor: İşte yeni teknoloji hakkında doğru bilinen 6 yanlış

Türkiye'nin teknolojik altyapısını tamamen yenileyecek beşinci nesil mobil haberleşme dönemi için geri sayım sona erdi.

Ülkemizin 5G teknolojisine geçişi, 31 Mart tarihinde düzenlenecek özel bir törenle resmen duyurulacak.

1 NİSAN'DA 5G DEVREYE ALINACAK

Yetkilendirilen hizmet sağlayıcılar, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde 5G ağını kademeli olarak devreye alacak.

Başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı başlayacak bu hizmetin, iki yıl içinde ülkenin her bir noktasına ulaşması hedefleniyor.

Sektörde 5G teknolojisinden bahsedildiğinde gelecekte nelerin mümkün olacağına dair büyük bir heyecan ve iyimserlik göze çarpıyor.

Ancak bu heyecan dalgası, gerçekler ile kulaktan dolma efsaneler arasında ciddi bir kafa karışıklığına yol açıyor.

5G teknolojisi hakkında doğru bilinen yanlışları sizler için listeledik.

1. 4G TEKNOLOJİSİ ÖLÜYOR EFSANESİ

Piyasada sıkça dile getirilen 4G teknolojisinin sonunun geldiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Aslında 4G ağının büyümeye devam edeceği ve sisteme milyonlarca yeni bağlantının ekleneceği daha birkaç yılımız bulunuyor.

Geçmişte 4G'nin 3G'nin yerini hemen alması beklenip bu durum gerçekleşmediği gibi, 5G de hiçbir zaman 4G'yi anında ortadan kaldırmak için tasarlanmadı.

Yeni nesil ağlar tam anlamıyla yaygınlaştığında bile 4G ve türevleri özellikle düşük bant genişliği gerektiren uygulamalarda önemli bir rol oynamayı sürdürecek.

Bu tablo, mobil şebeke operatörlerinin hem günümüzdeki 4G hem de gelecekteki 5G teknolojisi için eş zamanlı planlama yapması gerektiğini gösteriyor.

Çünkü her iki bağlantı türü de öngörülebilir gelecekte birlikte var olarak aynı ağ kaynaklarını ortaklaşa kullanacak.

2. 5G SADECE DAHA HIZLI İNDİRME DEMEK DEĞİLDİR

Daha yüksek indirme hızları şüphesiz 5G'nin en büyük parçasını oluşturuyor ve çoğu insanı en çok bu özellik heyecanlandırıyor.

Ancak 5G teknolojisinin mevcut 4G'ye göre on kata kadar daha düşük gecikme süresi sunması da en az hız kadar büyük bir önem taşıyor.

Artan hız ve düşen gecikme süresinin bu muazzam birleşimi, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yepyeni kullanım alanlarının önünü sonuna kadar açıyor.

Uydu ağı üzerinden yurt dışını aradığınızda yaşanan ve seslerin birbirine karıştığı o can sıkıcı gecikmeleri bir düşünün.

Yakında 5G ile elde edilecek neredeyse sıfır gecikme sayesinde anlık iletişim mümkün hale gelerek birçok yeni uygulama gerçeğe dönüşecek.

Otonom sürüşlü araçlar, gerçek zamanlı iletişim sistemleri ve uzaktan e-sağlık izleme gibi hayati teknolojiler bu sayede kusursuz çalışacak.

Örneğin acil bir afet durumunda herkes video gönderip arama yaptığı için hücresel ağlar çökebiliyor ve hayati aramalar gerçekleşemiyor.

Ağ dilimleme özelliği sayesinde polis ve itfaiye gibi acil müdahale ekipleri ağda en yüksek önceliğe sahip olarak kesintisiz iletişim kurabiliyor.

3. KORONAVİRÜS AŞILARINDA 5G ÇİPİ VAR İDDİASI

Pandemi döneminde en yaygın efsanelerden biri, COVID-19 aşılarının insanlara yerleştirilen ve 5G mobil ağları aracılığıyla aktive edilen mikroskobik çipler içerdiği fikriydi.

Herhangi bir bilim kurgu filmine yakışır bu teori, virüsün şehirlerde hızla yayılmasının bir tesadüf değil, kentsel alanlarda 5G'nin yaygınlaştırılmasının bir sonucu olduğu yanlış inancından kaynaklanıyordu.

Bu yanlış efsane sadece bir efsane olmakla kalmadı, aynı zamanda Yeni Zelanda ve İngiltere gibi birçok ülkede 5G kulelerine karşı çok sayıda eyleme yol açacak kadar büyük bir korku ve belirsizlik ortamı yarattı. Bu güçlü tepki, kurulumda gecikmelere neden oldu.

Şu anda, aşıların içine yerleştirilebilecek kadar küçük ve algılanamaz çipler üretmek teknolojik olarak imkansızdır.

Mevcut en küçük radyo frekans çipleri, örneğin evcil hayvan takibi için kullanılan ve maksimum menzili 20 metreden az olan RFID (Radyo Frekans Tanımlama) çipleridir.

Bu çipler, deri altına yerleştirilebilmeleri için kapsüllenmiştir ve kapsül yaklaşık 2 mm çapında ve 10 mm uzunluğundadır. Bu boyut, şırınga iğnesiyle yerleştirilemeyecek kadar büyüktür.

4. 5G, HAYVANLARA ZARAR VERİYOR İDDİASI

5G'nin vahşi yaşamı etkilediği ve kuşlar için son derece zararlı olduğu yönünde bir inanış var.

Bu teori, sosyal medyada dolaşan ve kuşların telefon kulelerinin yakınında öldüğünü ve yere düştüğünü gösteren sahte videoların ardından daha da yayılmıştı.

Bu efsane yanlış olmasına rağmen, 5G kullanımına ilişkin olumsuz bir kamuoyu oluşturmayı başardı ve 5G'nin yaygınlaştırılmasını durdurmaya odaklanan çok sayıda çevre grubunun tepkisini çekti; bu gruplar, 5G'nin bazı bölgelerdeki biyolojik çeşitliliğe tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Belirli bir bölgedeki kuşların veya vahşi yaşamın ölümünün nedeni genellikle iklim veya ekosistem değişiklikleri gibi doğal sorunlardan kaynaklanır.

5G teknolojisinin vahşi yaşam üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olduğuna dair bir kanıt yok.

5. 5G İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HIZLANDIRABİLİR Mİ

Bu efsane, 5G'nin önceki nesillere göre çok daha fazla veriyi daha yüksek hızlarda iletebildiği için çok daha fazla enerji tükettiği inancıyla ilgili.

Bu kadar yüksek veri iletim hızlarına ve daha yüksek iletim oranlarına ulaşmak için, teknoloji daha büyük veri merkezlerine ve daha güçlü işlemcilere ihtiyaç duyacak, bu da bunların bakımı ve işletimi için daha yüksek enerji tüketimine yol açacaktır.

5G'nin önceki nesillere göre çok daha fazla kapasiteye sahip ve daha hızlı olduğu doğru, ancak tüm bunları spektrum optimizasyonu ve enerji tasarrufu teknikleri sayesinde verimli bir şekilde başardığı da bir gerçek.

Örneğin, 5G, bilgi iletmeye gerek olmadığı zamanlarda 'uyku' moduna geçebiliyor. Bu da önceki nesil telefon teknolojilerinde elde edilememiş önemli enerji tasarrufları anlamına geliyor.

6. 5G RADYASYONU İNSANLARA ZARAR VERİYOR MU

Elektromanyetik radyasyonun etkilerine dair güvensizlik yeni bir olgu değildir. Tarih boyunca, her yeni teknolojinin ortaya çıkışıyla birlikte sağlık üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalar gündeme gelmiştir.

5G teknolojisi de bu durumun bir istisnası değildir. Özellikle daha yüksek frekanslarda çalışması ve çok sayıda antenle yaygın biçimde kurulması nedeniyle, insanların zararlı seviyelerde elektromanyetik radyasyona maruz kalabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor.

Bu durumun, daha genç yaş gruplarında kanser riskini artırabileceği; cep telefonlarının vücuda yakın taşınmasının kısırlık sorunlarına yol açabileceği ve cihazların başa yakın kullanımının kronik baş ağrılarına neden olabileceği düşünülüyor.

Ancak bilimsel veriler, 5G frekanslarının zararlı olmadığını gösteriyor. 5G, “iyonlaştırıcı olmayan” frekans aralığında çalışır. Bu aralık; Wi-Fi, radyo ve mikrodalga fırınlar gibi günlük yaşamda sıkça kullandığımız teknolojileri de kapsar.

Ayrıca 5G spektrumunun bir bölümü, daha önce televizyon yayınları için kullanılan 700 MHz bandında yer alır.

Karasal yayın sistemlerinin yeniden ayarlanması, bu frekansların bir kısmının mobil iletişim için serbest bırakılması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Mikrodalga fırınlar da benzer frekanslarda (örneğin 2,4 GHz) çalışır; ancak burada ısıtma etkisini oluşturan şey frekans değil, kullanılan yüksek güç seviyesidir. Mobil iletişimde ise bu düzeyde bir güç kullanılmaz.

ZARARLI SINIRIN ALTINDA ÇALIŞIYOR

5G aynı zamanda milimetre dalga bandında (yaklaşık 3,5 GHz) da çalışır. Bu frekanslar, önceki mobil iletişim teknolojilerine kıyasla daha yüksek olmakla birlikte; X ışınları, gama ışınları veya ultraviyole gibi insan sağlığı açısından zararlı kabul edilen iyonlaştırıcı radyasyon türlerinin çok altında kalıyor.

Bu nedenle 5G’de kullanılan frekans ve güç seviyeleri, insan dokusuna zarar verecek ya da sinir liflerini bozacak enerjiye sahip değildir.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar; üreticilerin ve operatörlerin uyması gereken maruz kalma sınırlarını ve güvenlik standartlarını belirliyor.

Bu düzenlemelere uymayan operatörler için cezalar, milyonlarca avroluk yaptırımlardan hizmetin askıya alınmasına kadar uzanabiliyor.