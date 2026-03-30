Sony'den kötü haber: Playstation 5 fiyatlarına büyük zam geldi

Japon teknoloji devi Sony, resmi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla yeni fiyatlandırma politikasını paylaştı.

Şirket, PlayStation 5 oyun konsolları ve PlayStation Portal için bugüne kadar görülen en yüksek fiyat artışlarından birine imza attı.

AVRUPA VE AMERİKA PAZARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Güncellenen yeni listeye göre, Avrupa ve Amerika pazarlarında standart, dijital ve Pro sürüm PS5 modellerinin fiyatlarında 100 birimlik devasa bir artış yaşandı.

Avrupa'da standart sürüm 649.99 euroya yükselirken, ABD pazarında aynı modelin fiyatı 649.99 dolar olarak güncellendi.

İNGİLTERE VE JAPONYA FİYATLARI DA GÜNCELLENDİ

Zam furyasından İngiltere ve Japonya pazarları da etkilenirken, tüm cihazların fiyat etiketleri baştan aşağı yeniden belirlendi.

İngiltere'de standart sürüm 569.99 sterlin seviyesine çıkarken, Japonya'da ise bu rakam 97.980 yen olarak açıklandı.

ZAMMIN GEREKÇESİ EKONOMİK BASKILAR

Sony yetkilileri, daha önce 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi bu büyük zammın arkasındaki temel nedenin istikrarsız küresel ekonomik koşullar olduğunu vurguladı.

Uzmanlar tarafından şirketin kârlılığını koruma hamlesi olarak değerlendirilen yeni fiyat tarifesi, 2 Nisan 2026 tarihinden itibaren tüm dünyada geçerli olacak.