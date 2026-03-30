Samsung Galaxy S26 Ultra kullanıcılarına müjde: Ekran sorunlarını çözen güncelleme geliyor

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinde ortaya çıkan ekran sorunlarına karşı nihayet sessizliğini bozdu.

Tüketicilerden gelen yoğun şikayetleri dikkate alan şirket yetkilileri, ekran hatalarını giderecek bir yazılım güncellemesinin yakında sunulacağı sözünü verdi.

TİTREME VE BOZULMA HATALARI KABUL EDİLDİ

Bir Galaxy S26 Ultra kullanıcısının resmi kanallardan ilettiği hata raporuna yanıt veren Samsung, ekranda yaşanan titreme ve bozulma sorunlarını resmi olarak onayladı.

Şirket, bu spesifik hatalara neden olan kaynağı tespit ettiğini ve sorunun çözümüne yönelik yeni bir yazılım yamasının yolda olduğunu belirtti.

GÖZ YORGUNLUĞU ŞİKAYETLERİ SÜRÜYOR

Kullanıcılar, titreme sorunlarının yanı sıra yeni piksel yapısından kaynaklanan ciddi göz yorgunluğu ve baş ağrısı sorunlarından da şikayetçi.

Ancak Gizlilik Ekranı'nı destekleyen Flex Magic Panel donanımından kaynaklanan bu fiziksel durumun, beklenen yazılım güncellemesiyle tamamen çözülüp çözülmeyeceği henüz bilinmiyor.

NİSAN AYINDA YENİ GÜNCELLEME BEKLENTİSİ

Ekran deneyimini iyileştirmesi beklenen bu kritik düzeltmenin, Nisan 2026 yazılım güncellemesiyle birlikte tüm kullanıcılara sunulması öngörülüyor.

Bugüne kadar iki farklı yazılım güncellemesi alan Galaxy S26 serisinin, mart ayı güvenlik yamalarını atlayıp doğrudan nisan paketine geçiş yapabileceği tahmin ediliyor.