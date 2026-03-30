WhatsApp, yapay zeka destekli sohbet özetlerini test ediyor

WhatsApp, yoğun mesaj trafiğine sahip kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir adımla yeniden gündeme geliyor.

Uygulamanın 2.26.12.10 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan çoklu sohbet özeti özelliği, kullanıcıların tüm mesajları tek tek okuma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA İLE ZAMAN TASARRUFU

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, filtreledikleri okunmamış sohbetleri toplu bir liste halinde seçerek sadece güncel mesajlardan oluşan kısa ve anlaşılır özetler oluşturabilecek.

Daha önce tek bir sohbet için sunulan bu yapay zeka destekli işlevin birden fazla konuşmaya genişletilmesi, e-posta ön izlemelerine benzer oldukça pratik bir deneyim sunacak.

Meta tarafından geliştirilen "Özel İşleme" adlı gelişmiş güvenlik altyapısı, mesaj içeriklerinin ve hazırlanan özetlerin tamamen izole bir ortamda işlenmesine olanak tanıyor.

Bu üst düzey koruma mimarisi sayesinde ne WhatsApp ne de çatı şirket Meta, kullanıcıların özel mesajlarına veya yapay zekanın oluşturduğu özetlere kesinlikle erişemiyor.

Kullanıcıların gizliliğini merkeze alan bu yeni sistemin güvenilirliği, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bağımsız kuruluşlar tarafından da detaylı bir şekilde denetlenerek tescillendi.

NCC Group ve Trail of Bits gibi saygın firmaların gerçekleştirdiği denetimler, platformun gizli bilgi işlem standartlarına tam uyum sağladığını resmi olarak kanıtlıyor.