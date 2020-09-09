Türkiye Drone Şampiyonası 25 Eylül'de Gaziantep'te başlayacak

Türkiye Drone Şampiyonası, 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek. İşte başvuru sürecine ait detaylar.

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan drone'lar, hem eğlence amaçlı hem de profesyonel olarak kullanılabiliyor.

Türkiye Drone Şampiyonası ise bu yıl 25-26 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, en iyi 16 sporcunun katılacağı şampiyona Rumkale'de gerçekleştirilecek.

İnsansız hava araçları lisansına sahip olan pilotların katılabileceği şampiyona, söz konusu tarihlerde seyircisiz olarak yapılacak ve ödüller 27 Eylül'de sahiplerine verilecek.

Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ardından, ilk 3 sporcu Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilecek. Milli sporcular, 2021 yılında düzenlenecek Uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil edecek. Türkiye Drone Şampiyonası birincisi ise Teknofest World Drone Cup’ta ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.