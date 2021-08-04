Türkiye Drone Şampiyonası finalinin ikinci etabı İzmir'de yapılacak

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ikinci etabı, 7-8 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Teknolojinin oldukça gelişmesiyle hemen hemen her yerde karşımıza çıkan drone'lar, hem eğlence amaçlı hem de profesyonel olarak kullanılabiliyor.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci final etabı, 7-8 Ağustos'ta İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

24 SPORCU KATILACAK

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Teknofest ve Pilot Event tarafından Asklepion Antik Kenti'nde organize edilecek yarışlara, ilk etabı başarıyla tamamlayan 24 sporcu katılacak.

Yarışları sonucunda en iyi puanı alan 16 sporcu, TEKNOFEST 2021 kapsamında 21-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Final'de yarışmaya katılma fırsatı yakalayacak.

Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi, TEKNOFEST 2021 World Drone Cup’ta Türkiye'yi temsil edecek.

Büyük finalin ardından ilk 3’e giren sporculardan oluşturulacak Türkiye Drone Milli Takımı da gelecek yıl düzenlenecek uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olacak.