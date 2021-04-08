Türkiye, son bir yılda mobil uygulamalara 553 milyon dolar harcadı

Türkiye, son bir yılda mobil uygulamalara 553 milyon dolar harcadı

Son bir yılda 3.9 milyar kez uygulama indiren Türkiye, toplamda 553 milyon dolar para harcadı ve Avrupa'da 7. sıraya yükseldi.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan mobil uygulama kullanımı nedeniyle harcanan para miktarında da artış yaşanıyor.

Sensortower tarafından yapılan araştırmaya göre, 2025’te mobil uygulamalara yapılan küresel harcama 270 milyar doları geçecek.

Üstelik önümüzdeki beş yıl içinde 42 milyar dolar değere ulaşacağı tahmin edilen Avrupa pazarı, geliştiriciler için kritik bir öneme sahip olacak.

EN ÇOK PARA HARCAYAN ÜLKELER

2020 yılında mobil uygulamalara en fazla para harcayan ülkelere baktığımızda; İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın 1 milyar dolar barajını aştığını görüyoruz.

Türkiye ise 553 milyon dolarlık harcamayla Avrupa ülkeleri arasında yedinci sırada kendine yer buldu.

İngiltere - 2,9 milyar dolar

Almanya - 2,8 milyar dolar

Fransa - 1,7 milyar dolar

Rusya - 1 milyar dolar

İtalya - 801 milyon dolar

İsviçre - 719 milyon dolar

Türkiye - 553 milyon dolar

Hollanda - 495 milyon dolar

İspanya - 532 milyon dolar

İsveç - 446 milyon dolar

Sensor Tower verilerine göre, 2025 yılına geldiğimizde yukarıdaki ülkelerin tümü 1 milyar dolar harcama barajını aşacak. Önümüzdeki yıllarda uygulama harcamalarını en çok artırması beklenen ülkeler sıralamasında ilk sırada Hollanda yer alıyor.

Türkiye ise, yüzde 194'lük bir büyümeyle mobil uygulamalara en çok para harcaması beklenen ikinci ülke konumunda.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK PARA HARCADIĞI UYGULAMALAR

2020 yılında en çok para harcadığımız uygulamalara baktığımızda, listenin büyük bir kısmını canlı yayın ve arkadaşlık uygulamalarının oluşturduğunu görüyoruz.

İşte geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok harcama yaptığı 10 mobil uygulama:

Azar

TikTok

Bigo Live

Livu

Live Chat

Tinder

Connected2Me

WHO - Call & Chat

Yalla

YouTube

Son olarak, geçtiğimiz yıl 3,9 milyar kez uygulama indiren Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. 2025'te bu rakamın 5,6 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.