Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: Türkiye henüz insanlı uçuşlara hazır değil

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, insanlı uzay uçuşlarının çok riskli olduğunu ve Türkiye'nin henüz buna hazır olmadığını söyledi.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Toplantıda, 2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık hedefleri açıklandı. Açıklanan hedefler arasında, bir Türk vatandaşımızı uzaya göndermek de var.

TUA BAŞKANI: TÜRK ASTRONOTU UZAYA BİR GÖTÜRMEYECEĞİZ

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Astronot nasıl olacak derseniz, onda zaten Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gidip geliniyor. O programa dahil olarak bir Türk insanını, Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermeyi planlıyoruz. Yani biz götürmeyeceğiz. Öyle bir kabiliyetimiz yok." dedi.

"İNSANLI UÇUŞLARA HAZIR DEĞİLİZ"

Yıldırım, "Biz ilk 10 sene yani 2030 sonuna kadar bir program açıkladık. Birkaç sene içerisinde sonraki programın da çalışmaları başlayacak. Belki orada insanlı uçuşlar gündeme gelebilir. Çünkü insanlı uçuş çok riskli. Çok ciddi risk barındırıyor. Türkiye henüz buna hazır değil." diye konuştu.

Açıklanan programdaki bazı konuların yanlış anlaşıldığını dile getiren Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "2028 yılı sonuna kadar biz kendi imkanlarımızla yani Türkiye'deki teknolojimiz, yerli milli imkanlarımızla olabilecek en üst seviyede bunları kullanarak Ay'a bir yumuşak iniş yapmak.

Tabii ki insansız bunlar, insan yok bu devrede. Ay'a yumuşak iniş yaparak bir gezen aracı, Rover'ı Ay yüzeyine indirip orada bilimsel çalışmalar yapmak. Nihai maksadımız bu." diye konuştu.

AY'A ARAÇ GÖNDERMENİN AŞAMALARI

Ay'a araç gönderme görevinin uzun bir zincirden oluştuğunu belirten Yıldırım, "Birçok halkası var bu zincirin. 1. halkası uzay aracımızın dünyadan dünya yörüngesine çıkartılması. 2. halka roket motorumuzun ateşlenmesi. 3. halka bu ateşlemeden sonra alınan ivmeyle Ay'a doğru bir yörünge takip ederek ulaşılması. 390 bin kilometre yol katedilecek ve 3 gün sürecek.

4. aşama Ay'ın yörüngesine girilmesi. 5. aşama Ay'a yumuşak iniş yapılması. 6.'sı Rover'ın indirilmesi. 7.'si Rover'ın topladığı bilgilerin ülkemize aktarılarak değerlendirilmesi." ifadelerini kullandı.