Türkiye'de dijital oyun sektörü yüzde 29 büyüdü

BTK'nın 2020 Dijital Oyunlar Raporu'na göre, geçen yıl Türkiye'deki dijital oyun sektörü, 2019'a kıyasla yüzde 29 büyüme gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantinalar ve çeşitli kısıtlamalar, insanların dijital oyunlara olan ilgisini oldukça artırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), salgın süreciyle büyüyen ve gelişen oyun sektörüne ilişkin, "Güvenli İnternet Merkezi" tarafından hazırlanan "2020 Dijital Oyunlar Raporu"nu yayınladı.

Söz konusu sektörün hacmi, 2020 yılında koronavirüs salgınının da etkisiyle küresel ölçekte yüzde 9,3 büyüdü ve 159 milyar dolara ulaştı. Rapora göre oyun sektörü, 2026 yılına kadar 295 milyar doları aşabilir.

EN BÜYÜK PAY MOBİL OYUNLARIN

Dijital oyun endüstrisinin, salgın döneminde en büyük artışı mobil oyunlarla sağladığına yer verilen raporda, bu oyunlarla 2020'de 77,2 milyar dolar gelir elde edildiği bildirildi.

TÜRKİYE'DE SEKTÖR YÜZDE 29 BÜYÜDÜ

Raporda, Türkiye'de dijital oyun sektörünün her yıl olduğu gibi 2020 yılında da büyümeye devam ettiği, salgının da etkisiyle bu yıl özellikle mobil oyun sektöründe hızlı bir ilerlemenin yaşandığı belirtilerek, sektörün geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 büyümeyle rekor kırdığı kaydedildi.

Türk oyunlarının dünya ortalamasına göre 2 kat daha fazla ilgi gördüğü ve indirilme sayısının ortalama 759 bin 470 kişiyi bulduğu Türkiye'de, oyun geliştirici şirket sayısının 239'a yükseldiği ifade edildi.