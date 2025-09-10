Türkiye’de en çok IME kaydı yapılan telefonlar belli oldu! İşte markalar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlenen bilgilere göre en çok IMEI kaydı yaptırılan telefonlar belli oldu.

Akıllı telefon, tablet, IOT ve modem gibi IMEI'si bulunan ve kaydı yapılan cihaz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 963 bin olarak kayıtlara geçerken yalnızca akıllı telefonlarda bu sayı 2 milyon 784 bin oldu.

Geçtiğimiz yıla göre bu sayı 13 bin adet azalırken en çok IMEI kaydı yaptırılan telefon markası Apple olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK IMEI KAYDI BU TELEFONLARA YAPILDI

Mobil cihaz kayıt verileri markalara göre incelendiğinde, Apple, Samsung ve Redmi’nin açık ara öne çıktığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde sisteme 912 bin Apple, 829 bin Samsung ve 452 bin Redmi marka cihazın IMEI kaydı yapıldı.

Böylece toplam kayıtlı cihazların yaklaşık yüzde 75’i bu üç markaya ait oldu. Listenin devamında ise 144 bin cihazla Tecno, 122 binle Realme, 102 binle OPPO, 69 binle TCL ve 47 binle Vivo yer aldı.