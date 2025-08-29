Türkiye'de hiç internet kullanmayanlar yüzde 9,1'e düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025” verilerine göre, Türkiye’de internet kullanım oranı yükselmeye devam ediyor. 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı geçen yıl yüzde 88,8 iken bu yıl yüzde 90,9’a ulaştı.

HİÇ İNTERNET KULLANMAYAN SAYISI TEK HANEDE

Teknolojiye erişimin artmasıyla “hiç internet kullanmayanların” oranı yıllar içinde azaldı. 2025’te hiç internet kullanmayan bireylerin oranı yüzde 9,1 ile ilk kez tek haneli rakama geriledi. Geçen yıl bu oran yüzde 11,2 olarak kaydedilmişti.

CİNSİYET FARKI SÜRÜYOR

İnternet kullanmayan bireyler arasında kadınların oranı erkeklerin yaklaşık iki katı. 2025’te erkeklerde hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 6,4, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak belirlendi.

İNTERNET KULLANIMINDA İSTANBUL ZİRVEDE

İstatistiki Bölge Sınıflandırması’na göre, İstanbul yüzde 96,5 ile en yüksek internet kullanım oranına sahip bölge oldu. Doğu Marmara yüzde 93,4, Batı Anadolu yüzde 91,8 ile genel ortalamanın üzerinde yer aldı. En düşük kullanım oranı ise yüzde 80,3 ile Ortadoğu Anadolu’da kaydedildi. Bu bölge, 2015’te yüzde 40,2 olan internet kullanımını 10 yılda yaklaşık iki kat artırdı.

HANELERDE İNTERNET ERİŞİMİ

Hanelerde internet erişim oranı ülke genelinde yüzde 96,2 olurken, İstanbul yüzde 98,3 ile ilk sırada yer aldı. Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan diğer bölgeler ise Ege (yüzde 96,6), Doğu Marmara (yüzde 97,3) ve Akdeniz (yüzde 97,2) olarak sıralandı. En düşük erişim ise Batı Karadeniz’de yüzde 92,8 olarak kaydedildi.