Türkiye'de PS Plus fiyatlarına büyük zam geldi

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En son geçtiğimiz yıllarda fiyatları güncellenen PlayStation Plus aboneliğine, Sony tarafından önemli bir zam yapıldı.

Sony'nin mevcut PlayStation Plus abonelerine gönderdiği e-posta ile ortaya çıkan bu gelişmeyle birlikte, yeni zamlı fiyatlar resmiyet kazandı.

12 AYLIK DELUXE PAKETİNE YÜZDE 55 ZAM

Sony, en çok tercih edilen ve mevcut fiyatı 2 bin 740 TL olan 12 aylık Deluxe paketinin yeni fiyatını 4 bin 266 TL'ye yükseltti.

12 AYLIK EXTRA PAKETİ DE ZAMLANDI

12 aylık Extra paketi ise 2 bin 340 TL'den 3 bin 645 TL'ye yükseldi.

İşte PlayStation Plus abonelik paketlerinin mevcut ve yeni fiyatlarının tam listesi:

1 Aylık Essential 175 TL > 270 TL

3 Aylık Essential 440 TL > 710 TL

12 Aylık Essential 1.400 TL > 2.160 TL

1 Aylık Extra 260 TL > 405 TL

3 Aylık Extra 720 TL > 1.148 TL

12 Aylık Extra 2.340 TL > 3.645 TL

1 Aylık Deluxe 305 TL > 474 TL

3 Aylık Deluxe 830 TL > 1.354 TL

12 Aylık Deluxe 2.740 TL > 4.266 TL