Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ, tv100'de tanıtıldı

Roketsan tarafından üretilen Türkiye'nin ilk füze atan robot köpeği KOZ, tv100 ekranlarındaki Başak Şengül ile Doğru Yorum programında tanıtıldı.

KOZ’un özelliklerini anlatan Roketsan Yenilikçi Sistem Direktörü Dr. Emel Mehmet Yazıcıoğlu, "4 tane füzesi var. Bunlar çok küçük çapta güdümlü ve aracı başlıklı, o yüzden de çok iddialı olduğumuz bir füze. Dünya çapında bu kadar küçük çapa güdümlü ve arayıcı başlıklı sistemi sığdırmak anlamında çok iddialıyız. Füzelerin adı ise Mete. Tamamen uzaktan kumandalı. Etrafı önce gözetliyor, oldukça uzaklaşıyor. Zaten güvenli olmayan bölgelere daha çok gidiliyor. Hedefi bulup ekranda görüp işaretletiyor ve daha sonra füzeyi ateşliyor.

"MERDİVEN ÇIKABİLİYOR"

Engebeli arazilerde, güvenli olmayan bölgelerde oldukça fazla ilerliyor. Rampa inip çıkabiliyor. Tırmanma yapabiliyor. Merdiven çıkabiliyor. Düştüğü zaman kalkabiliyor ama kolay kolay düşmüyor. Dünyada ilk füze anlamında. Dünyada ilk olan bu kadar minyatür füzenin buna entegre edilmiş olması. Ama burada önemli olan kendi kendine ateşliyor olması" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE GURUR VERİCİDİR"

Prof. Dr. Cihat Yaycı ise "Burada asker kayıpları yok. Bunu bir mağaraya sokuyorsunuz, aynı şekilde meskun mahal sokuyorsunuz, gözetleme yapıyor ve yukarıya merdivenlerden çıkıyor. Kendisi ateşliyor ve askeri riske atmıyor. Önemli olan askerin canını riske etmemek. Bu çok önemli bir şey. Bu Mehmetçik'e yapılmış en büyük hizmetlerden bir tanesidir. Son derece gurur vericidir. Bir teşekkürü bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.