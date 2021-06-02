Türkiye'nin siber güvenlik çalışmaları Dubai'de sergilendi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen uluslararası tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Birçok ülke siber saldırılardan nasibini alırken, bu alana yapılan yatırımlar kritik öneme sahip.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2018 yılında kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, üye firmaların yurt içi ve dışındaki satış hacimlerini artırmaya yönelik mekanizmaları tasarlamak ve üyeler tarafından tercih edilen pazarlara yönelik destekler sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

DUBAİ'DEKİ FUARA KATILDI

Kümelenme, SSB'nin desteğiyle üyelerinin hedef bölge pazarları arasında saydığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA bölgesine yönelik çalışmalar kapsamında, Dubai'de düzenlenen Körfez Bilgi Güvenliği Fuarı ve Konferansı'na (GISEC) katıldı.

Bölge ülkelerindeki siber güvenlik üreticileri, son kullanıcılar, entegratör ve distribütörleri bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda askeri ve sivil ihtiyaç makamlarıyla buluşmaya imkan sağladı.

Siber güvenliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış kümelenme üyesi 7 firma, Arap dünyasının en büyük ve etkili siber güvenlik etkinliği GISEC'te ürün ve hizmetlerini tanıttı.

SİBER GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VİTRİNE ÇIKTI

GISEC'e ilk kez "ülke pavyonu" ile katılım sağlayan Türkiye, bu alandaki iddiasını ortaya koydu.

Fuarda HAVELSAN, STM, ARKSIGNER, LOGSIGN, CYBERWISE-SECURRENT, FORESTALL ve UITSEC yetkilileri bölgedeki teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye 200'e yakın firmanın 400'den fazla ürün ve çözümü bulunuyor.

Kümelenme, hem Türkiye'nin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.