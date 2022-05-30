Türkiye'ye gelecek Redmi 11 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Uygun fiyatlı Redmi 10 modeliyle popülerlik yakalayan Xiaomi, Redmi 11 5G’yi de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, ülkemizde satışa sunduğu uygun fiyatlı modelleriyle oldukça popüler hale gelmişti.

Ürün yelpazesine yeni modeller eklemeye devam eden Redmi, şimdi de Redmi 11 5G modeliyle müşterilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Ülkemize de gelmesi beklenen yeni Redmi 11 5G'nin bazı özellikleri ve fiyatı da ortaya çıktı.

Redmi 11 5G özellikleri

Uygun fiyatlı olması beklenen Redmi 11 5G, teknik özellikler açısından gündelik kullanıma odaklanıyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alacak telefon, Mali-G57 MC2 GPU ile desteklenecek.

Redmi 11 5G’de, Full HD+ çözünürlükte 6.58 inçlik 90Hz LCD ekran bulunacak. GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğiyle karşımıza çıkacak telefonda 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya bulunacak.

Haziran ayında tanıtılması beklenen Redmi 11 5G'nin satış fiyatı 180 dolar olarak açıklandı.

