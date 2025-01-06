TUSAŞ uçaklarının kompozit performansını iyileştirecek proje

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin genç beyinleri, savunma sanayiinin kalitesini artıracak yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.



Bursa Teknik Üniversitesi’nden Cansu Temiz ve Yunus Emre Ataş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından desteklenen bir projeye imza attı. İkili, havacılık sektöründe kullanılan kompozit malzemelerin performansını artırmayı ve üretim süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir çalışma geliştirdi.

KOMPOZİTİN MALİYETİ DÜŞÜK OLSA DA RİSKLERİ VAR

Proje hakkında konuşan Cansu Temiz, havacılık endüstrisinde yoğun kullanılan kompozit yapıların genellikle el ile kesim yöntemine dayandığını belirtti. Bu yöntemin, düşük maliyet avantajı sunsa da bazı önemli riskler taşıdığını ifade etti:

Parça kalınlığına göre el ile kesim yöntemi, havacılık ve TAI standartları kapsamında normal kalite prosedürleriyle tespit edilemeyen mekanik ve kimyasal dezavantajlara yol açabilir. Bu projede, bu olumsuz etkileri araştırmayı, geniş bir literatür taraması yapmayı ve elde edilen sonuçları kalite kontrol ve üretim yöntemlerine entegre etmeyi amaçlıyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİYLE YÜRÜYORUZ"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise bu yıl üniversiteden iki takımın TUSAŞ’ın Lift Up programı kapsamında projelerinin kabul edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Üniversitemizin yenilikçi eğitim anlayışının olumlu sonuçlarını bu tür başarılı projelerle alıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacak nesiller yetiştirme kararlılığımız devam ediyor.

Bu tür projeler, Bursa Teknik Üniversitesi’nin hem akademik hem de endüstriyel yenilikçilikteki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.