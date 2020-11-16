Twitter, ABD seçimlerinde 300 bin tweet'e uyarı etiketi koydu

Sosyal medya platformu Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin tweet'i "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.

Aylardır ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerine uyarı etiketi koyarak geniş kitlelere ulaşmasını engelleyen Twitter, seçim günü de boş durmamış ve Trump'ın birçok paylaşımına uyarı yerleştirmişti.

Durum böyle olunca tepkilerden kaçamayan sosyal medya platformu, yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

300 BİN TWEET ETİKETLENDİ

Twitter, ABD başkanlık seçimiyle bağlantılı 300 bin tweet'i "potansiyel olarak yanıltıcı" şeklinde etiketlediğini açıkladı.

Etiketlemenin 27 Ekim-11 Kasım arasında yapıldığı ve 300 bin tweet'in, 3 Kasım'daki başkanlık seçimiyle ilgili paylaşımların yüzde 0,2'sini oluşturduğu bildirildi.

Twitter'ın yasal politika, güven ve güvenlik birimi başkanı Vijaya Gadde, bu tweet'lerden 456'sının, "kullanıcılar bu paylaşımları beğenemez, retweet edemez ya da bunlara yanıt veremez" ifadesinin yer aldığı uyarı işaretiyle gizlendiğini söyledi.

Seçimden önce sosyal medya platformlarını eleştiren Trump, "Twitter ve Facebook, hepsi de Biden'ın seçim kampanyasına büyük katkı sağlıyor. Onlar Demokrat Parti'nin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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