Twitter CEO'su Parag Agrawal: Belirsizlik dönemine girdik

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın platformu satın almasından sonra bir belirsizlik döneminde olduklarını ve şu anda planlanan bir işten çıkarma olmadığını açıkladı.

Elon Musk, geride bıraktığımız günlerde Twitter'ın yüzde 9,2'sini yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.

Daha sonra ise Musk, Twitter'ın tamamı için yaklaşık 44 milyar dolarlık bir satın alma teklifinde bulunmuş ve bu teklif kabul edilmişti.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Twitter CEO'luk koltuğundan istifa eden kurucu Jack Dorsey'in yerine geçen Parag Agrawal, söz konusu satın alma sonrası ilk açıklamasını yaptı.

"Belirsizlik dönemindeyiz"

Twitter CEO'su Parag Agrawal, Elon Musk'ın satın alınmasının ardından şirketin bir "belirsizlik döneminde" olduğunu, ancak şimdilik planlanmış bir işten çıkarma olmadığını söyledi.

Anlaşma bitene kadar CEO olarak kalacak

Agrawal, yıl sonundan önce gerçekleşmesi planlanan anlaşma bitene kadar CEO olarak kalacağını, ancak daha sonraki planlarının belirsiz olduğunu belirtti.

Sadece dört aydır Twitter'dan sorumlu olan Agrawal, çalışanlara bu yılın sonundan önce gerçekleşmesi planlanan anlaşma bitmeden önce büyük değişiklikler beklememelerini söyledi.

Çalışanların çoğunluğu memnun değil

Insider'da yer alan habere göre, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, çalışanların büyük bir kısmını hayal kırıklığına uğrattı.

Bazı çalışanlar, milyarderin içerik denetleme çabalarını hafifleteceğinden endişe ederken, bazı çalışanlar ise şimdiden işi bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Agrawal toplantıda yaptığı açıklamada, "Hepinizin bu haberle ilgili farklı hisleri ve görüşleri var. Birçoğunuz endişeli. Bazılarınız heyecanlı. Buradaki birçok insan gelecekte bizi ne beklediğini bilmiyor." dedi.