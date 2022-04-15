Twitter: Elon Musk'ın teklifini değerlendiriyoruz

Twitter CEO'su Parag Agrawal, yönetim kurulunun Elon Musk'ın teklifini değerlendirdiğini açıkladı.

SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Twitter'a olan ilgisi katlanarak artıyor. Musk, geride bıraktığımız günlerde Twitter'ın yüzde 9,2'sini yaklaşık 3 milyar dolara satın almıştı.

Milyarder girişimci, şimdi de söz konusu sosyal medya platformunun tamamını satın almayı teklif etti.

Teklifi kapsamında Musk, şirketin hisselerinin yüzde 100'üne 43.4 milyar dolar karşılığında sahip olmak istiyor.

Twitter: Teklifi değerlendiriyoruz

Twitter CEO'su Parag Agrawal çalışanlarla yaptığı kapsamlı bir toplantıda, Elon Musk'ın şirketi satın alma ve özel hale getirme teklifini değerlendirdiğini açıkladı.

Yönetim kurulunun Musk'ın teklifine ne zaman yanıt vereceğini söylemeyen Agrawal, hissedarların çıkarına yönelik bir karar alacaklarını belirtti.

Twitter'ın hisseleri yükseldi

Öte yandan Twitter'ın hisseleri, Musk'ın satın alma teklifini ortaya koymasının ardından, açılış öncesi yüzde 12 yükseldi.

Elon Musk'ın, satın almak istediği Twitter'da 81.6 milyon takipçisi bulunuyor. Musk, platforma kullanıcı olarak 2009 yılında katıldı.