Twitter, koronavirüs aşılarına yönelik yanlış paylaşımları kaldıracak

Twitter, gelecek haftadan itibaren koronavirüs aşılarına yönelik zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren bilgileri kaldıracağını duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları, koronavirüs döneminde yanlış bilginin önüne geçebilmek için çeşitli önemler hayata geçirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Facebook, koronavirüs aşısıyla ilgili halk sağlığı uzmanları tarafından çürütülmüş iddiaları içeren paylaşımlara yer vermeyeceklerini duyurmuştu.

TWITTER DA ÖNLEM ALDI

Twitter'dan yapılan açıklamada, gelecek haftadan başlayarak, koronavirüs aşıları hakkında zararlı, yanlış yönlendiren bilgileri kaldırmaya öncelik verileceği belirtildi.

KOMPLO TEORİLERİ YASAKLANACAK

Daha sonraki haftalarda da bu konuda potansiyel yanlış yönlendiren paylaşımların etiketleneceği kaydedilen açıklamada, aşıların nüfusu kontrol etmeye ve nüfusa zarar vermeye yönelik olduğunu belirten, etkisi konusunda çürütülmüş iddialarda bulunan, virüsün gerçek veya ciddi etkisi olmadığını ileri süren ve bu yüzden aşının gereksiz olduğunu savunan iddiaların kaldırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, 2021’in başından itibaren söz konusu paylaşımların "asılsız söylenti", "tartışmalı iddia", "eksik veya kapsam dışı bilgi" gibi ifadelerle etiketleneceği bilgisine yer verildi.