Twitter merkez ofisindeki dev kuş logosu açık artırmaya çıktı

Haber Merkezi

Elon Musk'ın sosyal medya platformunu X olarak yeniden markalaştırması, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Bu kez, şirketin San Francisco'daki merkez ofisinde bulunan 3 metre uzunluğundaki, 254 kilogram ağırlığındaki devasa Twitter kuş logosu müzayedeye çıkarıldı.

RR Auction tarafından düzenlenen müzayede, teknoloji meraklıları ve koleksiyoncular için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Logonun şu anki fiyatı 23 bin 831 dolar, ancak bu ikonik parçanın değerinin çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

DEVASA LOGONUN ÖZELLİKLERİ VE TARİHİ

Müzayedeye çıkarılan Twitter logosu, sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda tarihi ve nostaljik değeriyle de dikkat çekiyor.

3 metre uzunluğundaki bu devasa kuş logosu, Twitter'ın eski kimliğini temsil ediyor. Logo, şirketin San Francisco'daki merkez ofisinin duvarında uzun yıllar boyunca asılı kalmış ve sayısız ziyaretçinin ilgisini çekmişti.

RR Auction, logonun "iyi durumda" olduğunu belirtiyor, bu da geçmişte özenle korunduğunu gösteriyor.

MÜZAYEDE DETAYLARI

Müzayede, RR Auction'ın web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. İlgilenenler, belirtilen tarihe kadar teklif verebilecekler.

Logonun şu anki fiyatı 23 bin 831 dolar, ancak müzayedenin sonuna kadar bu fiyatın önemli ölçüde artması bekleniyor.

Uzmanlar, logonun değerinin çok daha yüksek olduğunu ve koleksiyoncuların bu tarihi parçaya büyük ilgi göstereceğini tahmin ediyor.