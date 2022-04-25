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    Twitter ve Elon Musk, satın alma anlaşması için görüşüyor

    İki taraf, hafta sonu yaptıkları görüşmede ilerleme kaydetti. Çözülmesi gereken bazı sorunların olduğu kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:41
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    Twitter ve Elon Musk, satın alma anlaşması için görüşüyor

    Sosyal medya, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimini konuşuyor.

    Teknoloji alanındaki hamleleriyle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, Twitter için 43 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu.

    Wall Street Journal'ın haberine göre, Musk ve söz konusu sosyal medya platformu, satın alma işlemini tamamlamak için görüşmeleri sürdürüyor.

    Bu hafta anlaşma tamamlanabilir

    Teknoloji milyarderinin teklifini duyurmasından 10 gün sonra olayların dramatik bir şekilde değiştiği ve bu hafta anlaşmaya varılabileceği belirtildi.

    Konuyla ilgili kaynaklara işaret edilerek, iki tarafın, Musk'ın önerisini görüşmek üzere pazar günü bir araya geldiği, çözülmesi gereken sorunlar olduğu ancak yine de ilerleme kaydedildiği belirtildi.

    'Zehirli hap' mekanizması

    Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın şirketin tamamını satın alma teklifini engellemek için "zehirli hap" adlı savunma mekanizmasını devreye alma konusunda görüş birliğine varmıştı.

    Musk, Twitter'da yüzde 9 oranına hisseye sahip. Mekanizmanın, hisselerin yüzde 15 veya daha yüksek oranda artması halinde devreye girmesi bekleniyordu.

    Twitter ve Elon Musk, satın alma anlaşması için görüşüyor #1

    Hisse başına 54.20 dolarlık teklif

    Öte yandan Musk, en başından beri hisse başına 54.20 dolarlık teklifinin "en iyi ve nihai" olduğunu söylemiş, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a fiyattan ödün vermeyeceğini yinelemişti.

    Twitter'ın, perşembe günü ilk çeyrek kazançlarını bildirmesi planlanıyor.


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