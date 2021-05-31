Twitter ve Facebook, Filistinlilerin paylaşımlarını engellediklerini kabul etti

Twitter ve Facebook, Filistinlilerin paylaşımlarını engellediklerini kabul etti

Twitter ve Facebook, Filistin ve İsrail arasında devam eden gerginlik sırasında binlerce kullanıcının paylaşımlarını engellediklerini itiraf etti.

Geçtiğimiz haftalarda, işgal altındaki Filistin toprakları bir kez daha İsrail güçlerinin saldırısı altında kalmış ve yüzlerce Filistinli yaşamını yitirmişti.

Facebook ve Twitter ise, olaylar süresince pek çok Filistinli aktivistin ve vatandaşın paylaşımlarını platformdan kaldırmış ve hesaplarını askıya almıştı.

Ardından bir kampanya başlatan Filistinli sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un AppStore ve Play Store puanlarını düşürerek oldukça ses getirdi. Olaylardan önce 4.2 puan olan Facebook'un Play Store puanı, 2.3 puana kadar düşürüldü.

Son olarak Facebook, Apple'a ulaşarak uygulama mağazasında yapılan kötü yorumların kaldırılmasını istese de Apple bu isteği kabul etmedi.





TWITTER VE FACEBOOK İTİRAF ETTİ

Bu gelişmelerin ardından zor durumda kalan sosyal medya şirlketleri, Filistinlilerin paylaşımlarını engellediklerini itiraf etti.

Twitter, çatışmalar sırasında atılan tweet'leri yanlışlıkla spam olarak tanımladığını ve bunun sonucunda yüzlerce hesabın geçici olarak kilitlendiğini söyledi.

Facebook ise tıpkı Twitter gibi paylaşımların yanlışlıkla engellendiği savundu. Nefret söylemin engelleyen yapay zekanın bazı paylaşımları yanlış algıladığını söyleyen Facebook, binlerce kişinin engellendiğini belirtti.

Facebook ve Twitter, şu anda hataların giderildiğini ve kapatılan hesapların yeniden açıldığını belirtse de hala gönderilerin engellendiği belirtiliyor.