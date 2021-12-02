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    Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, şirketinin adını değiştirdi

    Ödeme platformu Square'in kurucusu ve CEO'su olan Jack Dorsey, Twitter'dan ayrıldıktan sonra isim değişikliğine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:20
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    Twitter'ı bırakan Jack Dorsey, şirketinin adını değiştirdi

    ABD merkezli finans şirketi Square, 2009 yılında Twitter kurucusu Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından hayata geçirildi.

    Özellikle 2020 yılında hisse değerleri yukarıya doğru fırlayan şirket, 91 milyar dolar piyasa değeriyle en çok kazananlar listesine girmeyi başarmıştı.

    Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra geçtiğimiz günlerde görevi bıraktı.

    Bu kararıyla birlikte Dorsey, artık yıllar önce kurduğu ödeme platformu Square şirketine ağırlık verecek.

    ADINI DEĞİŞTİRDİ

    Dorsey, Twitter'dan ayrılır ayrılmaz  Square şirketinin ismini değiştirdi. Uzun süredir kripto paralar ve blok zincir (blockchain) teknolojisiyle ilgilenen Dorsey, şirketin yeni ismini "Block" olarak açıkladı.

    square

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