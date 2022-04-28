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    Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu

    2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu. Uygulamanın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu sayı 16,1 milyon kişi…
    • 28.04.2022 - 13:53
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    Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu

    2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu.

    Mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu belirlendi.

    Japonya, Hindistan ve Brezilya

    Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşti.

    Üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçti.

    Dördüncü sırada  ise 19 milyon ile Brezilya yer aldı.

    Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu #1

    Türkiye’de 16 milyondan fazla kişi kullanıyor

    Türkiye’de ise 2006 yılında kurulan ve internetin “SMS”i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı.

    İHA’nın haberine göre Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.


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