Twitter'ı satın alan Elon Musk'a soruşturma

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Elon Musk'ın ilk Twitter hissesi alımına dair soruşturma başlattığı iddia edildi.

Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara alarak platformun en büyük ortağı olmuş, ardından tamamını 44 milyar dolara satın almıştı.

Elon Musk'ın Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelmesinin duyulmasının ardından, Twitter hisseleri uçuşa geçmişti.

Yasa ihlali yaptı

Tesla CEO'su Musk, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçlanıyor.

Gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına neden olduğunu belirtiliyor.

ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.

Tesla CEO'sunun ise bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmayarak yasaları ihlal ettiği söyleniyor.

SEC soruşturma açtı iddiası

WSJ'nin haberine göre Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'a haksız kazanç suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Elon Musk, Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçlandı. Geçtiğimiz günlerde Tesla hissedarları, yine aynı gerekçeyle Elon Musk'a dava açmıştı.