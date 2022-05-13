Petrol
108.42
0.90%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
482.226
13.25%
BTXN Coin
13.42
8.22%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Twitter'ı satın alan Elon Musk'a soruşturma

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Elon Musk'ın ilk Twitter hissesi alımına dair soruşturma başlattığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twitter'ı satın alan Elon Musk'a soruşturma

    Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara alarak platformun en büyük ortağı olmuş, ardından tamamını 44 milyar dolara satın almıştı.

    Elon Musk'ın Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelmesinin duyulmasının ardından, Twitter hisseleri uçuşa geçmişti.

    Yasa ihlali yaptı

    Tesla CEO'su Musk, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçlanıyor.

    Gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına neden olduğunu belirtiliyor.

    twitter

    ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor.

    Tesla CEO'sunun ise bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmayarak yasaları ihlal ettiği söyleniyor.

    SEC soruşturma açtı iddiası

    WSJ'nin haberine göre Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'a haksız kazanç suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

    Elon Musk, Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçlandı. Geçtiğimiz günlerde Tesla hissedarları, yine aynı gerekçeyle Elon Musk'a dava açmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Hikmet Karaman: Hayalim Avrupa Kupası kazanmak
    Futbol

    Hikmet Karaman: Hayalim Avrupa Kupası kazanmak

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
    Voleybol

    Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

    Görüş Bildir