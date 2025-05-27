Uçaklar gelecekte havadan üretilen yakıtla çalışabilir

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Havacılık sektörü, devrim niteliğinde bir konsepte odaklanmış durumda: Havadan elde edilen yakıtla çalışan uçaklar.

Bu yenilikçi fikir, atmosferdeki karbondioksiti (CO2) yakalayıp jet yakıtına dönüştüren yeni bir tür sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretmek.

Ancak, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'na göre ton başına ortalama 8 bin 720 dolar olan yüksek maliyetler, şu anda bu e-yakıtların yaygın olarak benimsenmesini engelliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITLARI: BİYO-BAZLI VE E-SAF

Sürdürülebilir havacılık yakıtları genel olarak iki türe ayrılıyor: Biyo-bazlı SAF ve e-SAF. Biyo-bazlı SAF, kullanılmış yemeklik yağ ve tarımsal atık gibi organik maddelerden üretilirken, e-SAF (elektroyakıt veya e-kerosen olarak da biliniyor) yenilenebilir hidrojen ve havadan yakalanan CO2'den üretiliyor.

E-yakıtlar karbon nötr olsalar da yüksek karbon yakalama ve elektroliz maliyetleri nedeniyle en pahalı seçenek konumundalar.

Havacılık politikaları uzmanı Camille Mutrelle, e-kerosenin havacılık sektörünün karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabileceğine inanıyor.

Hammadde bulunabilirliği ve arazi kullanımı endişeleriyle sınırlı olan biyolojik bazlı SAF'ın aksine, e-kerosen, gıda üretimiyle rekabet etmeden havacılık yakıtı talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için ölçeklendirilebilir.

E-yakıtlar, atmosferdeki CO2'yi veya endüstriyel emisyonları, yenilenebilir elektrikle elektroliz yoluyla suyun hidrojenle birlikte kullanır.

Son ürün, atmosfere daha fazla karbon salımı yapmak yerine karbonu geri dönüştüren, mevcut uçak motorlarında kullanılabilen sentetik jet yakıtı.

Kaliforniya merkezli start-up Twelve, düşük sıcaklıktaki CO2 elektroliz yöntemiyle bu alanda öncü rol oynuyor.

Enerji tasarruflu bu işlem, CO2 ve suyu sentetik yakıtın yapı taşı olan sentetik gaza dönüştürüyor.

Twelve temsilcilerine göre, bu "hava bazlı yakıtlar" fosil jet yakıtına kıyasla emisyonları yüzde 90'a kadar azaltabiliyor.

E-YAKITLARIN GELECEĞİ

E-yakıtların vaatlerine rağmen, fosil yakıtlardan gerçek anlamda sürdürülebilir havacılığa geçiş; petrol, politika ve düzenleyici hıza yönelik mevcut yatırımlar nedeniyle karmaşık bir mesele.

Dublin Şehir Üniversitesi havacılık yönetimi profesörü Marina Efthymiou, "Fiyatları düşürmek için ölçek ekonomilerine ihtiyaç var, ancak yüksek ön maliyetler havayollarını SAF'ı yaygın olarak benimsemekten caydırıyor." diyor.

Ancak uzmanlar, devam eden yatırımlar ve politika desteğiyle havadan yakıtla uçmanın düşündüğümüzden daha erken gerçeğe dönüşebileceğini düşünüyor.