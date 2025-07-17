Uçakları unutun: Çin'in yeni manyetik treni saatte 600 km hıza ulaştı

Çin, Pekin'de düzenlenen 17. Modern Demiryolları fuarında, saatte 600 km hıza ulaşabilen en yeni yüksek hızlı manyetik trenini sergiledi.

CRRC tarafından geliştirilen fütüristik tren, aerodinamik tasarımı ve teknolojisiyle "yüksek hızlı tren ve havacılık arasındaki hız farkını kapatmayı" hedefliyor.

SÜRTÜNMEYİ ORTADAN KALDIRAN MANYETİK LEVİTASYON

Yeni manyetik tren, raylarının üzerinde süzülmek için zıt manyetik alanlar kullanarak sürtünmeyi önemli ölçüde azaltıyor.

Bu teknoloji, geleneksel trenlere göre çok daha hızlı, daha sessiz ve daha sarsıntısız bir yolculuk deneyimi sağlıyor.

PEKİN-ŞANGHAY ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK

Bu yeni teknoloji sayesinde, Pekin ve Şanghay arasındaki 1.200 kilometrelik mesafenin sadece 2,5 saatte kat edilmesi mümkün olacak.

Bu süre, mevcut yüksek hızlı trenlerle yapılan yolculuk süresinin yarısından bile daha az bir zamana denk geliyor.

Donghu Laboratuvarı mühendisleri, yüksek hızlı ray hattının tüm inşaatını 2025 yılı sonuna kadar tamamlamayı umuyor.