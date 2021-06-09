Uçan arabalar günlük kullanıma uygun hale getiriliyor

Araştırmacılar, uçan arabalara enerji sağlayabilen son derece yoğun bataryaları hızlı şarj etmenin ve onları günlük kullanıma uygun hale getirmenin yolunu buldu.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor. Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtlar için yeni teknolojiler geliştiriliyor.

Penn State Üniversitesi'nden keşfi yapan araştırmacılar, uçan arabalara enerji sağlayabilen son derece yoğun bataryaları hızlı şarj etmenin ve uçan arabaları teorik olarak günlük kullanıma uygun hale getirmenin yolunu buldu.

Araştırmacılara göre, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarına yönelik bu buluş, yakın gelecekte yeni nesil ulaşım sistemlerinin ticarileştirilmesini sağlayabilir.





"20 YILA İHTİYACIMIZ YOK"

Penn State'teki Elektrokimyasal Motor Merkezi'nin direktörü Chao-Yang Wang, "Yaptığımız çalışma ile birlikte, halkın uçan araçlara erişebilmesi için 20 yıl kadar beklemeleri gerekmeyecek." dedi.

Araştırmacılar, nikel folyo kullanarak bataryalarıo belirli bir sıcaklığa kadar hızla ısıttı. Bu da herhangi bir hasara neden olmadan ultra hızlı şarj olmalarını sağladı.

Dr. Wang ve ekibi, uçan araçlara uygun olabilecek, yoğun enerjili lityum iyon bataryalar üzerinde deneyler yaptı. Bataryaların her biri, sadece 5 ila 10 dakika içinde yaklaşık 80 kilometrelik bir yolculuk için yetecek kadar şarj edildi.

Öte yandan, Alman kuruluşu Volocopter (Volocity) gibi uçan taksi şirketleri, birkaç yıl içinde şehir içi ulaşımda hizmete başlayacaklarını söylüyor.