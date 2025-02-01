Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Siber zorbalık ihbar edilebiliyor

AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber zorbalıkla mücadeleye yönelik olarak Alo 141 hattı ve internetyardim.org.tr platformu üzerinden vatandaşlara destek verildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemelerle, günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarının, özel hayatın gizliliği ile ilgili başvurulara en geç 48 saat içinde yanıt verme yükümlülüğü getirdiğini belirtti. Aksi takdirde, bu sağlayıcılara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

İNTERNET YARDIM MERKEZİ, 2017'DEN BERİ HİZMETTE

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2017 yılından bu yana dijital zorbalıkla mücadele amacıyla oluşturulan İnternet Yardım Merkezi’nin, yasadışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği ve sosyal ağlar gibi çeşitli konularda çözüm önerileri sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Alo 141 hattı ve internetyardim.org.tr platformu üzerinden vatandaşların karşılaştıkları siber zorbalık olayları hakkında yardım alabildiğini aktardı.

GÜVENLİ VE BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

Bakan, 5651 sayılı Kanun çerçevesinde BTK’nın, internetin güvenli ve bilinçli kullanımını teşvik etmek için önemli adımlar attığını belirtti. Bu yasa kapsamında, internet ortamındaki yasadışı içeriklerle mücadele edilerek, fuhuş, müstehcenlik ve kumar gibi suçlarla mücadele edilmeye çalışıldığını kaydetti.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER, İNTERNETİN RİSKLERİ HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Ayrıca, İnternet Yardım Merkezi, Bilinçlendirme Merkezi ve İhbar Merkezi gibi platformların, çocuklar ve gençler için internetin riskleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları yürüttüğünü, yasadışı içeriklere karşı ihbarların değerlendirildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Bakan, son olarak Alo 141 hattının bugüne kadar 425 bin 837 çağrı aldığını ve bu çağrıların önemli bir kısmının 2022-2024 yıllarında geldiğini belirtti.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICI, İHBARA HIZLI YANIT VERMEK ZORUNDA

Yeni düzenlemeyle, Türkiye'deki popüler sosyal ağ sağlayıcılarının, kullanıcıların özel hayatını ihlal etmelerine yönelik başvurulara hızla yanıt vermeleri gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yasal yaptırımların devreye gireceğini ifade etti.