Ultra amiral gemisi telefon sezonu başladı: Yeni model yolda

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Vivo, akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, X200 Ultra ve X200S adlı iki yeni amiral gemisi telefonunu nisan ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

VIVO X200 ULTRA: KAMERA ODAKLI

X200 Ultra, kamera özellikleriyle öne çıkacak. 35 mm eşdeğer odak uzaklığına sahip 1.5x yakınlaştırma özelliği sunan telefon, Nubia'nın bu alandaki öncülüğünü takip ediyor.

Ayrıca, 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 200 MP periskop telefoto kamera gibi etkileyici özelliklere sahip olacak.

VIVO X200S: HIZ AŞIRTMALI İŞLEMCİ

X200S ise MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisiyle performans odaklı bir model olacak.

Dimensity 9400'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olan bu işlemci, yüksek performans gerektiren oyunlar ve uygulamalar için ideal.

X200 Ultra ve X200S'nin nisan ayında Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. X200 Ultra'nın küresel pazarda da satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.