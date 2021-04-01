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    Uranüs'ün X-ray ışınları yaydığı ortaya çıktı

    NASA, Güneş sisteminde yer alan Uranüs gezegeninin X-ray ışını yaydığını tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 11:27
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    Uranüs'ün X-ray ışınları yaydığı ortaya çıktı

    NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'ni kullanan gök bilimciler,  2002 ve 2017 yıllarında Uranüs'te meydana gelen parlamaları yakından analiz etti. Yapılan çalışma sonucunda, Uranüs'ten X-ray ışınları yayıldığı tespit edildi.

    Araştırmacılar, tıpkı Jüpiter ve Satürn'de görülen X-ışını yayılmalarında olduğu gibi, Uranüs'te tespit edilen yüksek enerjili radyasyonun çoğunun gezegenin atmosferinden saçılan güneş ışığından kaynaklandığını tahmin ediyorlardı.

    URANÜS'ÜN KENDİSİ DE X IŞINI YAYIYOR

    Ancak yapılan yeni araştırmaya göre bu ışınların farklı bir kaynağı daha var: Gezegenin kendisi. Gök bilimciler, Uranüs halkalarının yakın çevredeki yüklü parçacıklarla etkileşimler yoluyla X ışınları üretebileceğini düşünüyor.

    Bir başka olasılık ise X ışınlarının, Jüpiter'de olduğu gibi Uranüs'teki auroralardan gelebilir. Ancak bilim insanları, kutup ışıklarının neden böyle bir davranış sergilediğini bilmiyor.

    Uranüs ün X-ray ışınları yaydığı ortaya çıktı #1

    Bilim insanları, Chandra X-ray Gözlemevi'nde gelecekte yapılacak gözlemlerin, Uranüs'te neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olacağını söylüyor.

    Ayrıca henüz başlatılmamış görevler, gezegenin X-ışını yaymasına ışık tutabilir. Örneğin Avrupa Uzay Ajansı'nın Yüksek Enerjili Astrofizik Gelişmiş Teleskobu (ATHENA) 2031 yılında fırlatılacak. Ayrıca NASA, Lynx X-ışını Gözlemevi'ni de önümüzdeki yıllarda hayata geçirebilir.

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