USAF kargo roketi 90 dakikada dünyanın herhangi bir yerine inebiliyor

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ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), "Roket Kargo" adı verilen iddialı bir proje üzerinde çalışıyor.

Bu proje, 60 ila 90 dakika içinde alt yörüngeye girip Dünya'nın herhangi bir yerine inebilen ticari, yeniden kullanılabilir bir nakliye roketi geliştirmeyi amaçlıyor.

Nihai aracın, tek seferde 77 ton kargo kapasitesiyle bir Globemaster III nakliye uçağının kargo kapasitesine sahip olması bekleniyor.

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Rocket Experimentation for Global Agile Logistics (REGAL) programının bir parçası olan bu girişim, sadece büyük yük kapasiteli bir roket inşa etmekten fazlasını hedefliyor.

REGAL'in amacı, herhangi bir askeri hava taşımacılığı kanadı kadar işlevsel ve tamamen entegre bir lojistik sistemi oluşturmak.

Bu çabanın bir parçası olarak AFRL, 2026'dan önce olmak üzere bir hayatta kalma testi gerçekleştirmek için Rocket Lab USA ile anlaşma imzaladı.

Rocket Lab'ın Neutron adlı orta kaldırma kapasiteli yeniden kullanılabilir roketlerinden birini kullanarak, 13 tonluk bir yük taşıyabilen bir görev gerçekleştirilecek.

Bu görev, nakliye görevlerinde kullanılanlara benzer bir yörüngeye yerleştirilecek ve gelecekteki araçları inşa etmek için gerekli verileri toplayacak.

Hayatta kalma görevi, kontrollü bir yeniden girişten oluşacak ve telemetri, sıcaklık, basınç, ivme kuvvetleri, ısı akışı ve yapısal elemanlar üzerindeki etkileri iniş ve kurtarma aşamasına kadar izleyecek.