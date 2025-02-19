Uygun fiyatlı iPhone 16E tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı telefonu iPhone 16E, düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtıldı.

iPhone 16E, tasarım anlamında büyük bir değişimle geliyor. 2022'deki iPhone 14'ün tasarımına dayanan bu model, Face ID için bir çentiğe sahip.

Bu, iPhone'un klasikleşmiş tasarımının sona erdiği anlamına geliyor. Artık diğer SE modellerinden farklı olarak, ana ekran tuşu yerine, kullanıcılar yüz tanıma sistemiyle telefonlarını açacaklar.

6.1 inç OLED ekrana sahip olan iPhone 16E, neredeyse standart iPhone 16 ile aynı boyutta.

Bu da Apple'ın artık daha küçük bir telefon sunmayacağı anlamına geliyor. Ancak, söylentilere göre iPhone 17 Air modeli bu boşluğu doldurabilir.

GÜÇLÜ PERFORMANS VE YAPAY ZEKA

iPhone 16E'nin kalbinde, iPhone 16 ile aynı çip olan A18 yonga seti bulunuyor. Bu, telefona Apple Intelligence gibi yapay zeka özelliklerini çalıştırma gücü veriyor.

Hatta, Pro olmayan iPhone 15 bile bu yeteneğe sahip değil. Bu da 16E'yi piyasadaki en yetenekli iPhone'lardan biri yapıyor.

Ayrıca depolama alanı 128 GB'a çıkarıldı, yani artık 64 GB'lık bir iPhone yok.

KAMERA VE DİĞER ÖZELLİKLER

iPhone 16E'de sadece tek bir 48 megapiksel arka kamera bulunuyor. Ek kameraların olmaması, bu modelin diğer telefonlara kıyasla en büyük farkı.

Ancak, kablosuz şarj desteği ve suya dayanıklı IP derecesiyle telefon dikkat çekmeyi başarıyor.

YENİ MODEM VE USB-C BAĞLANTISI

iPhone 16E, Apple tarafından geliştirilen bir modemi içeren ilk iPhone. Şirket, Qualcomm tarafından geliştirilen modemlerden uzaklaşmak için yıllar harcadı ve sonunda bu emeğin meyvelerini görüyoruz.

Ayrıca telefon, Lightning portunu, artık telefonun AB'de satılması için bir gereklilik olan USB-C ile değiştiriyor.

iPHONE 16E FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni iPhone 16E, Cuma günü 599 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açık olacak. Bu, 429 dolarlık 2022 iPhone SE'den önemli bir fiyat artışı.

Ancak, temel modelde çok daha fazla depolama alanı ve çok daha modern bir tasarım elde ediyorsunuz. Apple, telefonları 28 Şubat'tan itibaren teslim etmeye başlayacak.

iPHONE 16E TÜRKİYE FİYATI

128 GB - 47.999 TL

256 GB -52.999 TL

512 GB - 62.999 TL