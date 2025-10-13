Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy M17 5G'yi resmen duyurdu.

Günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek özelliklerle donatılan telefon, özellikle uzun süreli yazılım desteğiyle öne çıkıyor.

EKRAN VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M17 5G, 6.7 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan bir Super AMOLED ekrana sahip.

90 Hz yenileme hızı ve 1.100 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Telefonun kalbinde Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1330 işlemci yer alıyor. Bu işlemci, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirilmiş durumda.

6 YIL GÜNCELLEME GARANTİSİ VE 50 MP KAMERA

Cihazın en iddialı olduğu nokta ise yazılımı oldu; Android 15 tabanlı One UI 7 ile gelen telefon için tam 6 yıl güncelleme garantisi sunuluyor.

Arka tarafta ise yapay zeka destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulum bulunuyor.

25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan Samsung Galaxy M17 5G, IP54 sertifikasına da sahip.

SAMSUNG GALAXY M17 5G FİYATI

Samsung Galaxy M17 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip başlangıç versiyonu için fiyat 140 dolar olarak açıklandı. 6 GB RAM'li versiyon ise 160 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.