Uzay istasyonundaki astronotlar Dünya'ya iniş yaptı

Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, TSİ 21:50'de Dünya'ya ayak bastı.

Geçtiğimiz aylarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, dün gece saat 02:30'da yine Crew Dragon kapsülüyle istasyondan ayrılmıştı.

2 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevlerini yapan astronotlar, yaklaşık 20 saat süren yolculuğun ardından bu akşam TSİ 21:50'de Dünya'ya indi.

Meksika Körfezi'ne inen astronotlar, kurtarma ekibinin gelmesi ile birlikte helikopterle kıyıya götürülecek.

NASA, ARTIK RUSLARA PARA ÖDEMEYECEK

2011'de Space Shuttle programını sonlandırmak zorunda kalan NASA, bu tarihten itibaren astronotlarını ve diğer uzay ortaklarını Rusya'nın Soyuz kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak zorunda kalmış ve Ruslara koltuk başı 80 milyon dolar ödemişti.

Crew Dragon kapsülünü geliştirmesi ve uçurması için SpaceX'e 3.14 milyar dolar ödeyen NASA, ne kadar haklı bir yatırım yaptığını da göstermiş oldu.

30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na iki astronot götüren Crew Dragon, bu akşam astronotları yeniden Dünya'ya getirerek tarih yazdı. Böylelikle NASA, artık Rusya'ya para ödemekten tamamen kurtulmuş oldu.

YENİ GÖREV ÇOK YAKINDA

Crew Dragon'un bir sonraki görevi ise yalnızca birkaç ay sonra olacak. NASA astronotları Victor Glover, Mike Hopkins ve Shannon Walker ile birlikte Japon astronot Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.



