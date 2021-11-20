Uzay istasyonundan Ay tutulması fotoğraflandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan kozmonot Pyotr Dubrov, dün gerçekleşen Ay tutulmasının fotoğraflarını çekti.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Aynı zamanda burası, uzaydan fotoğraf çekmek için harika bir yer.

Dün gerçekleşen ve 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecen Ay tutulması, son yüzyılın en uzunu olarak kayıtlara geçmişti. Daha önceki en uzun süren tutulma 2018'de gerçekleşmiş ve 1 saat 43 dakika sürmüştü.

UZAYDAN FOTOĞRAFLANDI

Ay tutulması, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan kozmonot Pyotr Dubrov tarafından fotoğraflandı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Dubrov'un çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Ay tutulmasını fotoğraflayan Dubrov, “Şu anda Dünya’daki insanlarla birlikte ay tutulması gözlemliyoruz. Uzay istasyonundaki en iyi görüntü, yeni Bilim modülümüzün penceresinden.” dedi.





