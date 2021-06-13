Uzay yolculuğunda Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'li e-ticaret devinin kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu açık artırmaya sundu.

AÇIK ARTIRMAYA 7 BİN KİŞİ KATILDI

Şirket, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı yolculukta bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

6 YOLCU YER ALACAK

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

İLK KEZ UZAYA İNSAN TAŞIYACAK

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.