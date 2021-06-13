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- Uzay yolculuğunda Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı
Uzay yolculuğunda Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.
- AA
- 13.06.2021 - 01:47
ABD'li e-ticaret devinin kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu açık artırmaya sundu.
AÇIK ARTIRMAYA 7 BİN KİŞİ KATILDI
Şirket, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı yolculukta bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.
Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.
6 YOLCU YER ALACAK
Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.
İLK KEZ UZAYA İNSAN TAŞIYACAK
Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.