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    Uzay yolculuğunda Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.
    • AA
    • 13.06.2021 - 01:47
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    Uzay yolculuğunda Jeff Bezos'un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı

    ABD'li e-ticaret devinin kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu açık artırmaya sundu.

    AÇIK ARTIRMAYA 7 BİN KİŞİ KATILDI

    Şirket, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı yolculukta bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

    Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

    Uzay yolculuğunda Jeff Bezos un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı #1

    6 YOLCU YER ALACAK

    Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

    Uzay yolculuğunda Jeff Bezos un yanındaki koltuk 28 milyon dolara satıldı #2

    İLK KEZ UZAYA İNSAN TAŞIYACAK

    Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

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