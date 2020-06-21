Uzayda düğünü mümkün kılan girişim: Space Perspective

Uzay araştırma şirketi World View Enterprises, Spaceship Neptune isimli sıcak hava balonu benzeri uzay gemisiyle, insanlara uzay yolculuğu yaşatacak.

Son yıllarda birçok şirketin üzerinde çalıştığı uzay turizmi, gelecekte insanların rahatlıkla uzaya seyahat etmelerini sağlayacak.

Örneğin Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler tarafından tanıtılan yüksek hızlı yörünge uçuş paketleri, insanların çok daha rahat bir şekilde Dünya atmosferine yaklaşmasını mümkün kılacak.

Geçtiğimiz perşembe günü; uzay araştırma şirketi World View Enterprises, Space Perspective isimli yeni girişimini duyurdu. Bu girişimle birlikte, tek seferde 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Spaceship Neptune isimli sıcak hava balonu benzeri uzay gemisi de tanıtıldı.

6 SAATLİK YOLCULUK MÜMKÜN OLACAK

Spaceship Neptune, önümüzdeki üç ila dört yıl içinde insanları 6 saatliğine de olsa stratosfer katmanına kadar yükseltecek.





MÜŞTERİLER KABİNLERLE UZAYA ÇIKACAK

Şirketin planlarına göre ödeme yapan müşteriler, içerisinde bar ve banyonun da bulunduğu özel olarak tasarlanmış kabinlere binecek.

Kabin, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki hidrojen dolu bir balonla havalanacak. Balon, iki saat boyunca yavaş yavaş 30 kilometre yüksekliğe çıkacak ve belirtilen yükseklikte 2 saat boyunca kalacak.

Ardından uzay gemisi alçalmaya başlayacak ve Atlantik Okyanusu'nda bekleyen kurtarma gemisine inecek.

DÜĞÜN DE YAPILABİLECEK

Toplamda 6 saat sürecek uçuş, çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapacak. Space Perspective'in kurucusu ve CEO'su Taber MacCallum, "Tasarladığımız yolcu kabinlerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri de çeşitli düğün, etkinlik ve kurumsal organizasyonlara da ev sahipliği yapacak olması." dedi.

Spaceship Neptune uzay gemisine binmek, diğer uzay yolculuklarından çok daha ucuz olacak. Her ne kadar bu yolculuk fiyatı henüz belirlenmese de şirket kurucuları, yolculuğun fiyatının 125 bin dolar civarında olacağını söylüyor. Bu fiyat, diğer uzay şirketlerinin açıkladığı yolculuk fiyatlarının neredeyse yarısı.

NASA İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Projenin arkasındaki şirket World View Enterprises, gelecekteki uzay yolculukları için NASA ile şimdiden bir anlaşma imzaladı. Şirket, Orlando'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir tesis kiralayarak test uçuşlarını önümüzdeki yıl gerçekleştirmeyi planlıyor.

2023 veya 2024 yıllarında ise ilk insanlı uçuş denemelerinin yapılması bekleniyor.



