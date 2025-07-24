Uzaydaki gizemli hastalık: Astronotlar görme kaybı yaşıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) uzun süre görev yapan astronotlar, Dünya'ya döndüklerinde beklenmedik bir yan etkiyle karşılaşıyor.

Uzay Uçuşuyla İlişkili Nöro-Oküler Sendrom (SANS) olarak bilinen bu durum, uzun görevlerdeki her on astronottan yedisinde görme bozukluğuna yol açıyor.

SORUNUN KAYNAĞI: YER ÇEKİMSİZLİK

Bilim insanları, bu gizemli sorunun kaynağının mikro yerçekimi olduğunu belirledi.

Uzayda, vücut sıvıları baş bölgesine doğru yeniden dağılarak kafa içi basıncını artırıyor; bu da göz küresinin arkasının düzleşmesine ve optik sinirin şişmesine neden olabiliyor.

MARS GÖREVLERİ İÇİN BÜYÜK BİR RİSK

Bazen kalıcı olabilen bu görme bozuklukları, özellikle 2-3 yıl sürebilecek olası bir Mars görevi için en büyük sağlık risklerinden birini oluşturuyor.

NASA, görme yeteneği zayıflamış bir astronotun tüm görevi tehlikeye atabileceğini belirterek, bu sorunu çözmek için özel kontakt lensler ve ilaçlar gibi çeşitli karşı önlemler üzerinde çalışıyor.