Uzaydan gelen radyo sinyali, bilim insanlarını şaşırttı

Samanyolu Galaksisi dışından gelen en yakın radyo sinyali tespit edildi. Ancak radyo sinyalinin geldiği yer oldukça kafa karıştırıcı.

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor.

Samanyolu Galaksisi dışından gelen en yakın radyo sinyali keşfedildi. Ancak sinyalin geldiği yer, araştırmacıların aklını karıştırdı.

Araştırmalara göre, 20200120E adlı radyo sinyali, 11,7 milyon ışık yılı uzaktan Dünya'ya ulaştı. Bu mesafe, galaksi dışından gelen bilinen en yakın sinyal olduğu anlamına geliyor.

KAYNAĞI BULUNDU

Gözlemlerle sinyalin geldiği yeri takip eden bilim insanları, küresel bir yıldız kümesine ulaştı. Ancak bu kümede söz konusu radyo sinyalini gönderebileceği düşünülen güçlü bir yıldız bulunmuyordu. Bu da bilim insanlarının oldukça şaşırmasına neden oldu.

Güneş kütlesinin 8 ila 30 katı arasındaki nötron yıldızı türlerine magnetar ismi veriliyor. Bu yıldızların manyetik alanı, Dünya'nınkinden katrilyon kat, normal bir nötron yıldızından da bin kat daha güçlü.

Örneğin geçtiğimiz yıl, Samanyolu Galaksisi’nin içinden gelen sinyalin bir magnetardan geldiği tespit edilmişti. Bilim insanları, bu keşfin ardından radyo sinyallerinin bu cisimlerden geldiğine inanıyor.

Araştırmacılar, küresel kümelerin düşük kütleli ve kompakt yıldız gruplarından oluştuğunu düşünüyor. Bu nedenle küresel kümelerde kısa ömürlü nötron yıldızları veya magnetarlar bulunması beklenmiyor.

Öte yandan, yeni tespit edilen radyo sinyalinin kaynağının küresel yıldız kümesi olarak belirlenmesi, bilim insanlarının kafasını karıştırıyor.