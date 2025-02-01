Uzayın derinliklerinden gelen gizemli sinyaller keşfedildi

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Uluslararası bir gökbilimciler ekibi, uzayın derinliklerinden gelen garip cıvıltılı sinyaller yakaladı.

"Koro dalgaları" olarak adlandırılan bu sinyaller, Dünya'nın manyetik alanının çok ötesinde beklenmedik bir bölgede tespit edildi.

KORO DALGALARI NEDİR

Koro dalgaları, uzayda yayılan elektromanyetik radyasyonun kısa süreli patlamaları. Ses formatına dönüştürüldüğünde kuş cıvıltılarına benzeyen bu dalgalar, plazma dengesizliğinden kaynaklanıyor.

Daha önce Dünya'ya yakın bölgelerde tespit edilen koro dalgaları, ilk kez gezegenimizden 165 bin kilometre uzaklıkta bulundu. Bu keşif, koro dalgalarının düşünüldüğünden daha farklı koşullarda oluşabileceğini gösteriyor.

NASA'NIN MMS GÖREVİ

2015 yılında fırlatılan NASA'nın Manyetosferik Çok Ölçekli (MMS) uydu görevi, yüksek çözünürlüklü veriler toplayarak koro dalgalarının daha detaylı incelenmesini sağladı.

Araştırmacılar, koro dalgalarının oluşumunda "elektron delikleri" olarak bilinen elektronların az olduğu bölgelerin önemli bir rol oynadığını keşfetti.

Plazma parçacıklarından koro dalgalarına enerji transferi, bu elektron deliklerinde gerçekleşiyor.

Elektron siklotron rezonansı olarak bilinen bir olgunun, koro dalgalarının cıvıltılı desenlerini güçlendirdiği düşünülüyor.

UYDULAR İÇİN TEHLİKE

Koro dalgaları, uzaydaki en güçlü elektromanyetik radyasyon darbeleri arasında yer alıyor.

Uydular için potansiyel bir tehdit oluşturan bu dalgaların ne zaman ve nerede ortaya çıkacağını anlamak önemli.