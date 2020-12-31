Uzmanlar uyardı: 3 boyutlu yazıcılar ciğerlere zarar veriyor

Uzmanlar, kansere neden olabilecek küçük plastik parçacıkların 3 boyutlu yazıcılar tarafından yayıldığını söylüyor.

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu ve özellikle kişisel amaçlı 3 boyutlu yazıcılar hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi.

ABD'li uzmanlar ise kansere neden olabilecek küçük plastik parçacıkların 3 boyutlu yazıcılar tarafından yayıldığını ve bunun en çok 9 yaşından küçük çocuklar açısından tehlikeli olduğunu söylüyor.

Üç boyutlu yazıcılar nesneleri polimer, kompozit, reçine gibi malzemeleri ısıl veya kimyasal işlemden geçirerek üretebiliyor.

ETRAFA PARÇACIKLAR YAYIYOR

Araştırmacıların yaptığı çalışmalara göre bir baskının tamamlanması için gereken sürede, cihazlar bulundukları ortama çeşitli partikül ve kimyasal yan ürün yayabiliyor.





9 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Araştırmalara göre, cihazların yaydığı parçacıklar ciğerlere nüfuz ederek hücrelere ciddi zarar veriyor. Özellikle 9 yaşından küçük çocuklar, cihazların yayabileceği kimyasallardan daha fazla zarar görebilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı uzmanlarından Peter Byrley, "Bugüne kadar insanların 3D yazıcıların yaydığı partiküllerin zararına dair çok az farkındalığı vardı. Bu araştırmanın muhtemel sosyal faydası ise cihazların yaydıklarına ve çocukların görebileceği zarara dair farkındalığı artırması olacak." ifadelerini kullandı.

Üretimde ne kadar plastik parçacık yayıldığını belirleyebilecek bir cihaz geliştiren Duke Üniversitesi'nde kimya mühendisi Joana Marie Sipe, yayılan parçacıkların insanlarla birlikte doğaya da zararlı olabileceğinin altını çiziyor.

