Uzun pil ömrü, hızlı şarj: Karşınızda Oppo Find X8 UItra

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Harika bir pil ömrü ile inanılmaz bir şarj hızının aynı telefonda buluşamayacağını kim söyledi? Ara sıra piyasaya çıkan bazı cihazlar, bu iki özelliğin bir arada ne kadar harika olabileceğini bizlere hatırlatıyor ve bu durumun aslında standart olması gerektiğini düşündürüyor.

Geçtiğimiz hafta incelemesi tamamlanan Oppo Find X8 Ultra da tam olarak böyle bir telefon. Ne yazık ki sadece Çin pazarına özel kalacak olan bu egzotik ve süper premium amiral gemisi, sunduğu deneyimle mükemmel bir cihaz olduğunu kanıtlıyor.

Hatta PhoneArena tarafından yapılan incelemede aldığı 8.2'lik kümülatif puanla Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro XL gibi devlerin yanı sıra Xiaomi 15 Ultra ve Nubia Z70 Ultra gibi yeni rakiplerini geride bırakıyor.

ŞİMDİYE KADAR 2025'İN EN İYİ PİL ÖMRÜNE SAHİP TELEFONU

Oppo Find X8 Ultra'nın en güçlü yanlarından biri, kasanın altındaki devasa 6.100mAh kapasiteli karbon-silikon bataryadan aldığı güçle sunduğu pil ömrü.

Yapılan pil testlerinde son birkaç yılda bazı telefonlar biraz daha iyi performans göstermiş olsa da Find X8 Ultra'nın dayanıklılığı kesinlikle küçümsenecek gibi değil.

Oppo'nun yeni amiral gemisi, PhoneArena Pil Testi'nde ortalama 8 saat 56 dakikalık bir skor elde ederek son iki yılda test edilen telefonlar arasında beşinci sıraya yerleşti.

Ancak özellikle 2025 yılında piyasaya sürülen telefonlar dikkate alındığında, pil ömrü konusunda tacı Oppo Find X8 Ultra takıyor.

2025'İN EN HIZLI ŞARJ OLAN TELEFONLARINDAN BİRİ

Ancak bu telefonu özel kılan tek şey mükemmel pil ömrü değil; şarj hızı da en az onun kadar etkileyici. 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle donatılan telefon, bu konuda da zirveye oynuyor.

Kutu içeriğinde standart olarak sunulan 100W şarj adaptörü, Oppo Find X8 Ultra'yı sadece yarım saat içinde yüzde 0'dan yüzde 100'e doldurabiliyor.

Bu kadar büyük bir bataryaya sahip bir cihaz için bu şarj hızı gerçekten olağanüstü. Telefonların 30 dakika veya daha kısa sürede şarj olması eskiden daha yaygınken, son yıllarda muhtemelen pil sağlığı endişeleri nedeniyle şarj hızı standartları biraz gerilemişti; bu nedenle 2025 model bir cihazda bu performansı görmek oldukça heyecan verici.

HEM UZUN PİL ÖMRÜ HEM HIZLI ŞARJ HIZI

Yapılan testlerde 2025 model telefonlar arasında yalnızca Honor Magic 7 Pro'nun biraz daha hızlı şarj olduğu görülüyor, ancak aradaki fark sadece bir dakika ve Honor'un pili daha küçük.

Üstelik Oppo Find X8 Ultra'nın kutusundan hala bir şarj adaptörünün çıkıyor olması da genel değeri artırıyor.

Elbette Oppo Find X8 Ultra, test edilen en iyi pil ömrüne sahip veya teknik olarak en hızlı şarj olan telefon değil. Ancak onu özel kılan şey, bu iki kritik özelliği son derece başarılı bir şekilde bir araya getirmesi.

Daha uzun pil ömrü sunan telefonlar genellikle çok daha yavaş şarj olurken, daha yüksek şarj hızı sunan telefonların pili nadiren bu kadar uzun dayanıyor.