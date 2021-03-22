Valheim, 6 hafta içinde 6 milyon kopya satmayı başardı

Yalnızca iki haftada GTA 5 ve PUBG'nin indirilme rekorlarını kıran Valheim, son 6 haftada 6 milyon kopya satarak 120 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

YouTube ve Twitch'teki yayınlar aracılığıyla bir anda popüler hale gelen oyun Valheim, 2 Şubat'ta yayınlanmasına rağmen birçok rekora imza attı.

İki haftadan kısa bir sürede 2 milyondan fazla indirilen ve Steam’de rekor kıran Valheim, şubat ayının sonlarına doğru anlık oyuncu sayısını 500 binin üzerine çıkardı ve kısa sürede dünyanın en çok oynanan ikinci oyunu olarak kayıtlara geçti.

6 HAFTADA 6 MİLYON SATTI

Valheim geliştiricileri, 2 Şubat’ta Steam‘de piyasaya sürülmesinden bu yana 6 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu.





Oyunun geliştiricisi Iron Gate Studios'dan gelen verilere göre 6 milyondan fazla satan Valheim, bu başarıyla birlikte 2021'in şu ana kadar en çok satan PC oyunu olmayı da başardı.

Uzmanlara göre Valheim, güncellemelerle daha fazla yenilik getirip, oyuncuları kendine çekerse uzun bir süre daha zirvede kalabilir.

VALHEIM HİKAYESİ

İskandinav topraklarında geçen Valheim’de amaç, tüm zorluklara rağmen hayatta kalabilmek. Mitolojik karakterlerin de bulunduğu oyunda, inşaat ve tarım gibi çeşitli detaylar da yer alıyor.

Karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlayan Valheim, bir yandan kendi yerleşiminizi kurarken bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmayı amaç ediniyor.

VALHEIM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Son dönemlerin popüler oyunu olan Valheim sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 7 ve sonrası

İşlemci: 2.6 GHz Dual Core veya benzer bir işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi ve benzer bir ekran kartı

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen: